Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los cuatro grandes refuerzos del Guaguas, en posado conjunto sobre la arena de Las Canteras, Guaguas

El Guaguas presume de un cuarteto estelar

Voleibol ·

Juantorena, Spencer, Colito y Dimitrov son referentes internacionales recién llegados al proyecto y que disparan las expectativas

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 18:31

El vigente rey de las competiciones domésticas se ha reforzado a conciencia para el reto de revalidar su corona nacional y dar un salto en las aspiraciones en la Champions.

La llegada de cuatro estrellas internacionales como Juantorena, Spencer, Colito y Dimitrov, que se juntarán a la base heredada del exitoso curso pasado, ha disparado la ilusión y las expectativas en el proyecto 2025-26, colocando al Guaguas entre los indiscutibles favoritos a ser protaginista dentro y fuera de España.

Sergio Miguel Camarero va a disponer de una plantilla llena de calidad y experiencia y con el esfuerzo realizado por la directiva encabezada por Juan Ruiz casi que se garantiza estar en esa puja solo apta para privilegiados. Por lo pronto, toca cohesionar un potencial que augura una larga dinastía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 La viñeta de Morgan de este martes 19 de agosto
  5. 5 Mogán habilitará playas para perros
  6. 6 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  7. 7 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  8. 8 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  9. 9 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  10. 10 Licitada la construcción del parque urbano de Agüimes casco por 10,1 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Guaguas presume de un cuarteto estelar

El Guaguas presume de un cuarteto estelar