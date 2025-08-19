El Guaguas presume de un cuarteto estelar
Voleibol ·Juantorena, Spencer, Colito y Dimitrov son referentes internacionales recién llegados al proyecto y que disparan las expectativas
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 19 de agosto 2025, 18:31
El vigente rey de las competiciones domésticas se ha reforzado a conciencia para el reto de revalidar su corona nacional y dar un salto en las aspiraciones en la Champions.
La llegada de cuatro estrellas internacionales como Juantorena, Spencer, Colito y Dimitrov, que se juntarán a la base heredada del exitoso curso pasado, ha disparado la ilusión y las expectativas en el proyecto 2025-26, colocando al Guaguas entre los indiscutibles favoritos a ser protaginista dentro y fuera de España.
Sergio Miguel Camarero va a disponer de una plantilla llena de calidad y experiencia y con el esfuerzo realizado por la directiva encabezada por Juan Ruiz casi que se garantiza estar en esa puja solo apta para privilegiados. Por lo pronto, toca cohesionar un potencial que augura una larga dinastía.
