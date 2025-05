Fernanda Maida, segundo refuerzo para el Hidramar Emalsa GC

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de mayo 2025, 14:03 Comenta Compartir

El Hidramar Emalsa Gran Canaria sigue sin descanso con su particular 'plan renove' para el curso 2025-26 en la Liga Iberdrola. Tras renovar a su buque insignia, Sary Manzano, y a la central cubana Laura Suárez, y fichar a Juan Diego García, como entrenador jefe, y a Belly Meñana, que afrontará el reto de ser la líbero titular de la plantilla, este lunes la entidad grancanaria ha confirmado la llegada de Fernanda Maida, jugadora de origen boliviano que llega a la isla tras destacar en la Liga Peruana.

La atacante, de 27 años y 186 centímetros de altura, se formó deportivamente en el Club Olympic de su país natal. Pronto se trasladó a Estados Unidos donde, gracias a una beca deportiva, jugó en las filas de la Universidad de Alabama at Birmingham hasta 2022. Saltó a Europa, tras terminar su periodo universitario, para afrontar su primera experiencia profesional en Portugal, donde defendió la camiseta del Kairós.

El curso pasado viajó a Perú para fichar por el Deportivo Soan, donde se consagró como una de las mejores anotadoras de la competición en la LNSV Femenina, alcanzando los cuartos de final de la competición.

Desde el club grancanario destacan de Maida que es «una jugadora muy completa, buena receptora y defensora y con un fuerte ataque».

«Es un gran paso para mi carrera»

Fernanda Maida espera hacerse un hueco en la Liga Iberdrola, a donde llegar convencida de que se trata de «un gran paso en mi carrera».

«Lo que me motivó a firmar por el Olímpico fue el proyecto deportivo que me presentaron y el prestigio del club. Sé que es una institución con mucha historia, que compite a gran nivel y que siempre lucha por cosas importantes», añade la nueva receptora del Olímpico.

Revela Maida además que «la verdad no he seguido mucho la liga española, pero sí sabía del Olímpico por su reputación y porque es un equipo que siempre está presente en competiciones importantes. Sobre la isla, no he tenido la oportunidad de visitarla, pero he escuchado que es hermosa y tengo muchas ganas de conocerla y adaptarme tanto al entorno como al equipo».

«Espero crecer como jugadora y aportar todo lo que esté en mí para ayudar al equipo a cumplir sus objetivos. Estoy lista para asumir este reto con responsabilidad, aprender de mis compañeras y el cuerpo técnico, y dar lo mejor de mí en cada partido», finaliza.