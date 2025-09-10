La Federación de Cataluña distingue al Guaguas por su contribución al vóley camino de su 50 aniversario

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

De manera inesperada y sorpresiva llegó la primera distinción que irá engrosando el espacio destinado al 50 Aniversario del CV Guaguas, que aunque se cumple en el otoño de 2026, la Federación Catalana de Voleibol ha querido abrir una etapa que será inolvidable para la entidad grancanaria.

En el Hotel Catalonia Ramblas de Barcelona se celebraba el IV Congreso Internacional de Voleibol, con asistencia de figuras de reconocido prestigio mundial, y en el transcurso de la cena, la presidenta de la Federación Catalana, Maribel Zamora, le hizo entrega a Juan Ruiz de un Dragón de Gaudí, una figura muy valiosa en su concepto artístico, para reconocer la contribución del club grancanario que se encamina hacia el medio siglo desde que apareciera en el patio del histórico colegio Calvo Sotelo.

Juan Ruiz quiso agradecer el detalle de la Federación de Cataluña, «que nos ha sorprendido por lo inesperado. Lo valoramos mucho y ha sido una sorpresa y un honor recibir esta preciosa distinción que es para reconocer, una vez más, el esfuerzo de muchas personas en el Guaguas».