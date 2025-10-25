El Emalsa Gran Canaria se viene de vacío de Lugo (3-0) El cuadro grancanario da la cara en todos los parciales pero se topa con un Arenal Emevé muy serio

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 25 de octubre 2025, 18:47 | Actualizado 19:24h. Comenta Compartir

El CV Emalsa Gran Canaria se quedó sin premio en Lugo tras un partido muy igualado en todos sus parciales, pero que se llevó el Arenal Emevé por la vía rápida (3-0) gracias a su notable rendimiento local, y su mejor acierto en los puntos finales de cada set.

Se viene de vacío el Olímpico a pesar de dar la cara y ofrecer un voleibol de altura en varias fases del encuentro. Insuficiente, esta vez, para tumbar a un cuadro local muy coral y serio de principio a fin.

Inercia local

Las locales comenzaron mejor el duelo aprovechando las dudas en recepción del conjunto grancanario (4-1 y 6-3 de parciales). Mantuvo las diferencias el Emevé con el paso de los puntos (10-6), justo hasta que llegó al rescate Saray Manzano desde la línea de saque, donde con cuatro puntos seguidos igualaba los dígitos (10-10).

El intercambio de golpes fue entonces la tónica general. Sin embargo, era el cuadro local el que menos erraba en sus acciones y, con un nuevo parcial a favor, este de 5-1, obligaba a Juan Diego a parar el partido por primera vez (15-11).

Sin embargo, la parada no centró a un cuadro isleño que veía como su rival estiraba la renta en la parte final del parcial (19-14 y nuevo tiempo muerto).

Esta vez sí dio sus frutos la parada. Con Laura Suárez al saque y una defensa notable, el Olímpico firmó un 0-4 de parcial con el que se metía de nuevo en el partido y obligaba a parar el partido al preparador local (20-19). Sin embargo, en un final de primer parcial igualado, fue el grupo gallego el que centró mejor su pulso para adelantarse (25-21).

Arrancó ahora mejor el Emalsa el segundo acto, arropado por un saque al límite (1-4; 4-6). Engrasado ahora su sexteto, el grupo isleño mantuvo las distancias, aunque sin poder despegarse de un Emevé bien plantado en el parqué (6-7).

El intercambio de golpes volvió a ser entonces la tónica general. Los ataques de Manzano y Corelli mantenían a las isleñas en el partido (12-13), mientras que la suma coral de las locales les valían para remontar (15-13 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego).

Saray, otra vez al rescate

Con Saray Manzano en la línea de servicio, Emalsa volvió a recuperar el pulso y, de paso, la ventaja (15-17, tras un 0-4 de parcial). Escudadas en su mejor versión coral ahora, el Olímpico mantuvo las distancias ante un Emevé que no tiraba ni mucho menos la toalla (18-20).

Con un 4-0 de parcial, las gallegas obligaban a Juan Diego a parar de nuevo el juego (22-20). Y fue a más el Emevé, que con un bloqueo se colocaban a solo dos puntos de sumar un nuevo parcial (23-21).

En otro final de partido de infarto, volvió a ser el Arenal el que se llevara también el segundo parcial por otro 25-21.

Salió con todo el Olímpico en busca de la remontada ante un Arenal muy coral y bien plantado en la cancha (5-4). Apretó en su saque y se aplicó aún más en defensa el grupo isleño para intentar escaparse de un rival que, sin embargo, se mantenía firme en su notable rendimiento (6-7).

Con un 4-0 de parcial, Juan Diego se vio obligado a parar por primera vez el set para reorganizar a las suyas (10-7). Con el viento a favor fue a más el Emevé, mientras el Emalsa, más irregular, intentaba igualar los dígitos a base de tirones (14-10).

Con otro parcial a favor de las locales, el Olímpico se vio obligado a parar una vez más el partido con 16-11 en su contra.

Lideradas por un rendimiento coral brillante y los potentes ataques de su opuesta Ter Brugge, el Emevé se mantenía firme ante un cuadro isleño que insistía en la remontada a base de tirones (20-16).

Reacción isleña

Con un parcial 1-4, el Olímpico se volvió a meter de lleno en el partido (21-19 y para técnica solicitada por el técnico local). Y fue a más el Emalsa, que con tres puntos más seguidos, con Indrova al saque y un bloqueo efectivo, le daba la vuelta al marcador (21-22).

Sin embargo, en otro final de parcial igualado, volvió a ser el Arenal el que errara menos para llevarse el set y el partido por la vía rápida (25-23).

FICHA TÉCNICA

Arenal Emevé (3): María Barrasa (1), Amelia Portero (15), Yasmin Batista (12), Anneclaire Ter Brugge (12), Belén Margarina (11) e Irene Osayande (7) -inicial-, Marta Llamedo (Líbero), Anjelina Starck y Olalla González.

Entrenador: Alberto Chaparro.

CV Emalsa Gran Canaria (0): Laura Suárez (13), Katherine Corelli (9), Saray Manzano 811), Marina Scherer 83), Petra Indrova (9), Margaret Brown (4) -inicial-, Belly Nsunguimina (Líbero) y María F. Maida (2).

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 25-21 (25 minutos); 25-21 (25 min.) y 25-23 (30 minutos).

Árbitros: Rubén Sánchez y Diego Rodríguez. Federación gallega.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes Lugo. 250 espectadores.

Temas

Voleibol