El Emalsa Gran Canaria se viene de vacío de Lugo (3-0)
El cuadro grancanario da la cara en todos los parciales pero se topa con un Arenal Emevé muy serio
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 25 de octubre 2025, 18:47
El CV Emalsa Gran Canaria se quedó sin premio en Lugo tras un partido muy igualado en todos sus parciales, pero que se llevó el Arenal Emevé por la vía rápida (3-0) gracias a su notable rendimiento local, y su mejor acierto en los puntos finales de cada set.
Se viene de vacío el Olímpico a pesar de dar la cara y ofrecer un voleibol de altura en varias fases del encuentro. Insuficiente, esta vez, para tumbar a un cuadro local muy coral y serio de principio a fin.
Inercia local
Las locales comenzaron mejor el duelo aprovechando las dudas en recepción del conjunto grancanario (4-1 y 6-3 de parciales). Mantuvo las diferencias el Emevé con el paso de los puntos (10-6), justo hasta que llegó al rescate Saray Manzano desde la línea de saque, donde con cuatro puntos seguidos igualaba los dígitos (10-10).
El intercambio de golpes fue entonces la tónica general. Sin embargo, era el cuadro local el que menos erraba en sus acciones y, con un nuevo parcial a favor, este de 5-1, obligaba a Juan Diego a parar el partido por primera vez (15-11).
Sin embargo, la parada no centró a un cuadro isleño que veía como su rival estiraba la renta en la parte final del parcial (19-14 y nuevo tiempo muerto).
Esta vez sí dio sus frutos la parada. Con Laura Suárez al saque y una defensa notable, el Olímpico firmó un 0-4 de parcial con el que se metía de nuevo en el partido y obligaba a parar el partido al preparador local (20-19). Sin embargo, en un final de primer parcial igualado, fue el grupo gallego el que centró mejor su pulso para adelantarse (25-21).
Arrancó ahora mejor el Emalsa el segundo acto, arropado por un saque al límite (1-4; 4-6). Engrasado ahora su sexteto, el grupo isleño mantuvo las distancias, aunque sin poder despegarse de un Emevé bien plantado en el parqué (6-7).
El intercambio de golpes volvió a ser entonces la tónica general. Los ataques de Manzano y Corelli mantenían a las isleñas en el partido (12-13), mientras que la suma coral de las locales les valían para remontar (15-13 y tiempo muerto solicitado por Juan Diego).
Saray, otra vez al rescate
Con Saray Manzano en la línea de servicio, Emalsa volvió a recuperar el pulso y, de paso, la ventaja (15-17, tras un 0-4 de parcial). Escudadas en su mejor versión coral ahora, el Olímpico mantuvo las distancias ante un Emevé que no tiraba ni mucho menos la toalla (18-20).
Con un 4-0 de parcial, las gallegas obligaban a Juan Diego a parar de nuevo el juego (22-20). Y fue a más el Emevé, que con un bloqueo se colocaban a solo dos puntos de sumar un nuevo parcial (23-21).
En otro final de partido de infarto, volvió a ser el Arenal el que se llevara también el segundo parcial por otro 25-21.
Salió con todo el Olímpico en busca de la remontada ante un Arenal muy coral y bien plantado en la cancha (5-4). Apretó en su saque y se aplicó aún más en defensa el grupo isleño para intentar escaparse de un rival que, sin embargo, se mantenía firme en su notable rendimiento (6-7).
Con un 4-0 de parcial, Juan Diego se vio obligado a parar por primera vez el set para reorganizar a las suyas (10-7). Con el viento a favor fue a más el Emevé, mientras el Emalsa, más irregular, intentaba igualar los dígitos a base de tirones (14-10).
Con otro parcial a favor de las locales, el Olímpico se vio obligado a parar una vez más el partido con 16-11 en su contra.
Lideradas por un rendimiento coral brillante y los potentes ataques de su opuesta Ter Brugge, el Emevé se mantenía firme ante un cuadro isleño que insistía en la remontada a base de tirones (20-16).
Reacción isleña
Con un parcial 1-4, el Olímpico se volvió a meter de lleno en el partido (21-19 y para técnica solicitada por el técnico local). Y fue a más el Emalsa, que con tres puntos más seguidos, con Indrova al saque y un bloqueo efectivo, le daba la vuelta al marcador (21-22).
Sin embargo, en otro final de parcial igualado, volvió a ser el Arenal el que errara menos para llevarse el set y el partido por la vía rápida (25-23).
FICHA TÉCNICA
Arenal Emevé (3): María Barrasa (1), Amelia Portero (15), Yasmin Batista (12), Anneclaire Ter Brugge (12), Belén Margarina (11) e Irene Osayande (7) -inicial-, Marta Llamedo (Líbero), Anjelina Starck y Olalla González.
Entrenador: Alberto Chaparro.
CV Emalsa Gran Canaria (0): Laura Suárez (13), Katherine Corelli (9), Saray Manzano 811), Marina Scherer 83), Petra Indrova (9), Margaret Brown (4) -inicial-, Belly Nsunguimina (Líbero) y María F. Maida (2).
Entrenador: Juan Diego García.
Parciales: 25-21 (25 minutos); 25-21 (25 min.) y 25-23 (30 minutos).
Árbitros: Rubén Sánchez y Diego Rodríguez. Federación gallega.
Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes Lugo. 250 espectadores.