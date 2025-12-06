El Emalsa Gran Canaria se viene de vacío de Barcelona (3-1)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:41 Comenta Compartir

A pesar de dar la cara en todos los parciales, el CV Emalsa Gran Canaria se quedó sin premio en tierras catalanas tras ser superado por un notable Sant Cugat muy coral y serio durante todo el encuentro (3-1).

Con 2-0 en contra, el cuadro grancanario ofreció su mejor versión para recortar distancia, pero se volvió a topar en el cuarto acto con un brillante Sant Cugat sin fisuras que cerró el partido con otra exhibición coral que anuló a las isleñas.

Inercia local

Sant Cugat apretó al límite desde la línea de saque al Olímpico desde la primera jugada, y su apuesta le valió para escaparse en el acto inicial (7-2 y para técnica solicitada por Juan Diego García, preparador de las isleñas). La arenga del técnico onubense sirvió para que el Emalsa se centrara en recepción, pero se topó con un Sant Cugat muy organizado y coral que mantenía las rentas a su favor (11-7).

Apretó en todas sus líneas el Olímpico para recortar camino. Y su esfuerzo tuvo recompensa (17-15). Sin embargo, la alegría le duró poco a un conjunto isleño que, con dos despistes más en recepción, volvía a verse contra las cuerdas ante un Sant Cugat muy serio que se llevaba de manera justa el primer parcial por 25-18.

En el regreso a la cancha, aunque multiplicó sus prestaciones un Olímpico ahora más coral, no logró seguirle el ritmo a un notable Sant Cugat muy arropado, además, desde la grada (8-5 y parada técnica solicitada por Juan Diego). Con un parcial 4-0, el grupo local estiró peligrosamente su renta y obligó al preparador de las grancanarias a agotar su segundo tiempo muerto (12-7). Reaccionó con carácter el Emalsa tras la parada, y el duelo volvió a igualarse (14-13).

Sin embargo, con otro 3-0 de parcial volvía a despegarse el Sant Cugat ante un cuadro isleño que retocaba su sexteto con Indrová como opuesta, una apuesta que le sirvió para volver a igualar los dígitos (19-18). Con Blanca Arcos al saque, el Olímpico igualaba a 22, pero en el intercambio de golpes final, fue de nuevo el Sant Cugat el que templó mejor el pulso para subir el 2-0 en el marcador (25-23).

La igualdad volvió a ser la tónica en las primeras acciones del primer acto (5-5, 11-10, 13-13). Sin embargo, con Manzano al saque y un juego ahora mucho más efectivo y sobrio, el Emalsa logró distanciarse en el ecuador del parcial (14-17). Y así, con su mejor versión, el Emalsa lograba recortar distancias con otro parcial ajustado pero dominado esta vez por las isleñas (20-25).

Sant Cugat salió muy enchufado en el cuarto acto (5-1 y parada técnica de Juan Diego). Tiró de todo, y un poco más, el Olímpico para cortar la sangría, y con un bloqueo muy serio lo logró (13-11).

Sin embargo, con un 4-0 de parcial el cuadro catalán se lanzó hacia el triunfo. Juan Diego reclutó entonces a la joven Pavón en la posición de colocadora en busca de una reacción que un notable Sant Cugat no permitió a pesar de la mejoría isleña (25-17).

FICHA TÉCNICA

CV Sant Cugat (3): Aina Berbel (3), Ana Cecilia Aparecida (3), Ane Cengotitabengoa (4), Inés Victory (1), Jana Durán (3), Maira Westergaard (3), -inicial-, María Antonia Gomila (líbero), Berta Clavel y Marta Cano.

Entrenador: Joshua Pérez.

CV Emalsa Gran Canaria (1): Marina Scherer (2), Saray Manzano (5), Margaret Brown (2), Petra Indrová (1), Katherine Corelli, Laura Súarez (1) -inicial-, Belly Mañana (líbero), Fernanda Maida (2), Alejandra Pavón y Blanca Arcos.

Entrenador: Juan Diego García.

Parciales: 25-18 (24 minutos); 25-23 (28 min.) y 25-17 (21 min.).

Árbitros: Gloria Souto y Carles Sola.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada de la Liga Iberdrola disputado este sábado en el Pabellón Municipal Valldoreix. 500 espectadores.

