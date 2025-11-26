El Emalsa Gran Canaria da primero en su estreno de la CEV Challenge Cup 2026 (0-3)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Sólido estreno del CV Emalsa Gran Canaria en la CEV Challenge Cup 2026. El conjunto grancanario, que contó con suma coral de toda su rotación, se impuso este miércoles por la vía rápida (0-3, con parciales de 18-25, 19-25 y 15-25) a un Chesaux suizo que no pudo aguantarle el pulso en ningún momento.

Las isleñas dan primero así en el duelo de ida de los dieciseisavos de final del torneo a la espera del partido decisivo de vuelta que se disputará en el Arena la próxima semana (jueves 4, 18.00 horas).

Aunque el Cheseaux salió más enchufado de inicio (5-2), el Emalsa Gran Canaria reaccionó rápido para darle la vuelta al marcador con tres puntos de Saray Manzano al servicio (9-11).

Una vez que calentó bien el músculo, el cuadro grancanario dominó con un juego muy coral los parciales (13-18) ante un rival que, aunque lo intentaba, no le daba para igualarle los dígitos a un Olímpico que se adelantaba con un claro 18-25 en el primera acto gracias a su mejor suma colectiva.

Con la inercia del primer juego, las isleñas tomaron también pronto distancias, aunque cortas, en el segundo gracias a un par de buenos ataques por el centro de la red de Margaret Brown (4-6). Sin embargo, opuso más resistencia esta vez el grupo helvético, que le aguantaba el pulso a las isleñas con el paso de los minutos (13-15).

El buen trabajo de las centrales (Brown/Suárez) mantenía a las isleñas por delante en el luminoso. Una distancia que lograban aumentar en la recta final del parcial (16-20).

Muy serio en todas sus líneas, el Emalsa lograba finalmente también imponerse en el segundo acto tras un bloqueo de Corelli en zona dos para acercarse a su primera victoria en Europa (19-25). Además de sumar otro parcial, Juan Diego García, técnico de las grancanarias, hacía debutar a las jóvenes Inés Ignacio y Alejandra Pavón en la partida.

No se relajó ni mucho menos el Olímpico a pesar de su ventaja en el inicio del tercer parcial. Tirando una vez más de su mejor versión coral, el conjunto grancanario tomó más rápido aún las primeras ventajas significativas ante un rival incapaz de parar el vendaval isleño (1-6). Y fue a más un Emalsa lanzado con todo hacia la victoria (4-12, con Manzano al saque).

Temas

Voleibol