Primer entrenamiento de las grancanarias en el Arena. JAV Olímpico
Voleibol: Liga Iberdrola

El Emalsa Gran Canaria se pone en marcha

Juan Diego García -que se estrena como entrenador jefe- inició la pretemporada con un grupo reforzado por varias canteranas, a la falta aún de incorporarse alguna jugadora foránea

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:18

El Emalsa Gran Canaria ya está en marcha de cara a la temporada 2025/26. Juan Diego García -que se estrena este curso al frente del banquillo isleño- programó desde primera hora de este lunes en el Gran Canaria Arena una sesión de pesas y otra de pista para romper el hielo en la primera toma de contacto con sus nuevas jugadoras.

Algunas caras nuevas como la receptora checa Petra Indrová o Blanca Arcos se dieron cita en esta primera sesión en las que también se encontraban la capitana y grancanaria Saray Manzano, y otra vieja conocida del club Belly Meñana.

Otras de las caras nuevas es Alejandra Pavón, canterana que jugó este pasado verano el mundial sub-19 de Croacia.

A la espera de resolver los trámites burocráticos para la llegada del resto de las extranjeras, a las que se les espera a lo largo de esta semana o la siguiente, el club capitalino ha puesto a disposición del entrenador varias canteranas del equipo de Superliga 2, como son Jéssica Goyanes, Caridad Gutiérrez y María Díaz, que estarán en la órbita del primer equipo y a disposición del técnico durante toda la temporada.

El club ya tiene perfilada la pretemporada con la asistencia confirmada a varios torneos; uno en Tenerife organizado por Haris, otro organizado por el Sayre, y uno último organizado por el propio club grancanario a mitad de septiembre.

JAV Olímpico
Imagen principal - El Emalsa Gran Canaria se pone en marcha
Imagen secundaria 1 - El Emalsa Gran Canaria se pone en marcha
Imagen secundaria 2 - El Emalsa Gran Canaria se pone en marcha

