Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estreno europeo este miércoles de las grancanarias. Pau López
Voleibol

El CV Emalsa Gran Canaria se estrena en la CEV Challenge Cup

Las grancanarias debutan este miércoles (19.00 horas) en los dieciseisavos de final visitando al VBC Cheseaux suizo en el duelo de la ida

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Turno para la versión europea. El CV Emalsa Gran Canaria aparca, de momento, la Liga Iberdrola para estrenarse en la CEV Challenge Cup 2026. Las grancanarias debutan este miércoles (19.00 horas) en los dieciseisavos de final visitando -en el duelo de ida- el feudo del VBC Cheseaux, el conjunto suizo que llega a la cita tras eliminar en su ronda de clasificación -en la que el club isleño estaba exento- al PFC Levski Sofía búlgaro.

Encara la cita el Olímpico tras dar una de cal ante el Avarca de Menorca (3-0) en Gran Canaria y otra de arena, solo tres días después, al caer 3-0 en Socuéllamos.

Toca por lo tanto dar la mejor versión en Europa para llevarse un buen resultado que le valga para encarar con garantía la vuelta, la semana que viene, en el Arena. Avisa Juan Diego que su primer rival europeo posee un voleibol rápido que deberá contrarrestar con su mejor bloqueo y concentración en defensa, entre otras cosas, para tener opciones a llevarse la primera batalla.

Con el objetivo de llegar lo más lejos posible, el Emalsa Gran Canaria encara desde este miércoles un torneo europeo siempre exigente por aquello de los viajes y calidad de los rivales, pero sin descuidar una Liga Iberdrola muy igualada en su inicio, donde aún no tiene garantizado su primer gran objetivo: ganarse un puesto en la Copa de la Reina del próximo mes de enero en Tenerife.

Juan Diego. Pau López

Juan Diego: «Cheseaux tiene mucho potencial en las bandas y es agresivo desde el saque»

Juan Diego, entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria, no espera un partido fácil ni mucho menos en su estreno europeo de este miércoles (19.00 horas) en Suiza. «Cheseaux es un equipo con bastante potencial por las bandas. Tienen una colocadora que le gusta mucho el juego rápido y son muy agresivas desde el saque», analiza el preparador de cara al duelo de la ida en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026.Añade el profesional onubense que «nosotros debemos hacer una buena presión también desde la línea de saque para intentar contrarrestar su potencial ofensivo y, además, estar bastantes ordenados tanto en bloqueo como en defensa para así poder tener opciones a contraatacar y poder romper en el partido en el 'break point'».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  5. 5 La Aemet anuncia una tregua y advierte de lo que está por venir en Canarias
  6. 6 El fondo de inversiones rechaza el alquiler social a la familia numerosa de Ingenio pendiente de desahucio
  7. 7 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  8. 8 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  9. 9 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  10. 10 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El CV Emalsa Gran Canaria se estrena en la CEV Challenge Cup

El CV Emalsa Gran Canaria se estrena en la CEV Challenge Cup