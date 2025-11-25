El CV Emalsa Gran Canaria se estrena en la CEV Challenge Cup

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 16:25 Comenta Compartir

Turno para la versión europea. El CV Emalsa Gran Canaria aparca, de momento, la Liga Iberdrola para estrenarse en la CEV Challenge Cup 2026. Las grancanarias debutan este miércoles (19.00 horas) en los dieciseisavos de final visitando -en el duelo de ida- el feudo del VBC Cheseaux, el conjunto suizo que llega a la cita tras eliminar en su ronda de clasificación -en la que el club isleño estaba exento- al PFC Levski Sofía búlgaro.

Encara la cita el Olímpico tras dar una de cal ante el Avarca de Menorca (3-0) en Gran Canaria y otra de arena, solo tres días después, al caer 3-0 en Socuéllamos.

Toca por lo tanto dar la mejor versión en Europa para llevarse un buen resultado que le valga para encarar con garantía la vuelta, la semana que viene, en el Arena. Avisa Juan Diego que su primer rival europeo posee un voleibol rápido que deberá contrarrestar con su mejor bloqueo y concentración en defensa, entre otras cosas, para tener opciones a llevarse la primera batalla.

Con el objetivo de llegar lo más lejos posible, el Emalsa Gran Canaria encara desde este miércoles un torneo europeo siempre exigente por aquello de los viajes y calidad de los rivales, pero sin descuidar una Liga Iberdrola muy igualada en su inicio, donde aún no tiene garantizado su primer gran objetivo: ganarse un puesto en la Copa de la Reina del próximo mes de enero en Tenerife.

Ampliar Juan Diego. Pau López Juan Diego: «Cheseaux tiene mucho potencial en las bandas y es agresivo desde el saque» Juan Diego, entrenador jefe del CV Emalsa Gran Canaria, no espera un partido fácil ni mucho menos en su estreno europeo de este miércoles (19.00 horas) en Suiza. «Cheseaux es un equipo con bastante potencial por las bandas. Tienen una colocadora que le gusta mucho el juego rápido y son muy agresivas desde el saque», analiza el preparador de cara al duelo de la ida en los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026.Añade el profesional onubense que «nosotros debemos hacer una buena presión también desde la línea de saque para intentar contrarrestar su potencial ofensivo y, además, estar bastantes ordenados tanto en bloqueo como en defensa para así poder tener opciones a contraatacar y poder romper en el partido en el 'break point'».