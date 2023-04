«Estamos aquí para continuar la historia de títulos del Guaguas»

Ya fue campeón con el Guaguas aunque, por los rigores de la pandemia, a puerta cerrada. Ahora quiere Paulo Renan (Curitiba, Brasil, 1985) que le toque un festejo con el CID a reventar. Depende del equipo que eso suceda. Este fin de semana juegan sábado y domingo en Soria ante el Caja Duero, en la gran final de la Superliga Masculina. De ganarlos, el próximo 6 de mayo se podrían proclamar campeones en casa y ante su gente. Todo cuadra para que este proyecto se corone por todo lo alto y el colocador brasileño así lo vive.

-Llegó la hora.

-Sí. Estamos muy motivados. Venimos de una temporada en la que hemos hecho las cosas muy bien en la Liga, ganándolo todo, y nos falta rematar, terminar el trabajo de tantos meses.

-¿Esperaban este rival? ¿Qué opinión le merece?

-Al final, juegan primero contra segundo. Es lo que se veía venir. Sabemos que son un equipo equilibrado, bien entrenado, que estrenarán la serie en su pista y allí habrá lleno. Pero yo pongo el foco en nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, si rendimos a nuestro nivel, es muy complicado que nos hagan daño. Respetamos al rival, pero el Guaguas saldrá campeón si es el Guaguas.

-Es inevitable que asuman esa presión y usted también está habituado a los grandes desafíos.

-Estamos aquí para continuar la historia del Guaguas y el Guaguas es un equipo campeón. Es una historia de títulos y de triunfos. Todos los que formamos parte del club lo sabemos y estamos aquí para ello. Yo he perdido más finales de las que he ganado. Pero me encanta jugar finales porque es una oportunidad para ganar títulos, que es algo que un jugador siempre quiere hacer a lo largo de su carrera. Y ahora, en esta final, tenemos muy claro qué queremos conseguir, que es ser campeones.

-¿Cómo ha asumido su papel con menos protagonismo en la cancha aunque con mucho ascendente en el vestuario en virtud de su experiencia?

-Me ha tocado ser suplente y he querido ser el mejor suplente de todos. Cuando juego quiero ser el mejor igual. Siempre pensando en el equipo, en sumar al grupo. Estoy a disposición siempre del grupo, del entrenador, de lo que puedan necesitar de mí en el momento que sea. Y yo he asumido muy bien eso, el ayudar desde la manera en que me toque hacerlo. He leído y me he formado bastante en lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con ser mejor persona, evolucionar y contribuir siempre a mi equipo. Me entreno a tope, doy consejos a todos los que me piden, en el banquillo lo vivo todo con intensidad... He seguido un proceso de mejorar en todo y, por ello, creo que he podido ser valioso al Guaguas, que es lo que quiero.

-¿Es una faceta que le valora especialmente el entrenador?

-Pienso que es así. El entrenador me conoce, llevo muchos años en el Guaguas y hemos estado trabajando juntos. Él sabe lo que le puedo dar al resto.

-¿Piensan en el vestuario lo que se puede vivir en el CID si vienen de Soria con un 2-0 a favor?

-Primero vienen dos partidos en Soria. Luego, ojalá que se llene el pabellón y podamos vivir una fiesta. Ganar la Liga con la afición es algo que tenemos que vivir porque la última que conquistamos fue en pabellones vacíos y sin gente. No es lo mismo. Uno juega para los seguidores. Esa etapa ya pasó y ahora podemos, por fin, hacer una celebración como tiene que ser, con todos los que nos ha apoyado durante tanto tiempo.

-¿Cómo ven que, por haber ganado todos los partidos, se vea como una normalidad que lo deban seguir haciendo? ¿Se valora lo que hace este Guaguas por hacer ordinario lo extraordinario?

-Es un motivo más para ganar este campeonato. Sería muy bonito ganar la Liga sin ninguna derrota. Queremos lograrlo y estamos a tres partidos de conseguirlo. Después de llevar meses y meses ganando... ¿Por qué no vamos a seguir haciéndolo ahora?

-Con 38 años, ¿hasta qué punto le mediatiza su futuro lo que pueda ocurrir al final de la temporada?

-Quiero ganar la Liga con el Guaguas. Sería la segunda y siempre será especial para mí. Luego veremos. En el deporte se abren y se cierran ciclos. Yo vine hace tres años como una apuesta del club y me he adaptado muy bien. He sido muy feliz aquí a todos los niveles con mi familia. Pero, en estos momentos, de lo que hay que hablar es de ganar la final.