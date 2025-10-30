Conozca a los ganadores del sorteo de 25 entradas dobles para el partido entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn El encuentro tendrá lugar este jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 16:40

El CV Guaguas se enfrenta al MÁV Foxconn este jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.

CANARIAS7 sortéo 25 entradas dobles para el partido y ya conoce a las personas ganadoras.

Nombre de los ganadores

- Mario Luis Jiménez Suárez

- María Teresa Barahona Segovia

- Luis García Quintana

- Baudilia Esther Navarro Saavedra

- Álvaro David Monzón

- Noelia Pérez Ortega

- Alfonso Ángel Rodríguez Charle

- Carla Cristina Martínez Rodríguez

- Tomás Manuel Ojeda Fleitas

- María Isabel Valerón

- Arturo Curbelo Álamo

- María Hernández Rodríguez

- Alejandro Morán Alemán

- Cristian Santana Martín

- Zaira Ivonne Anello Guerra

- Clorinda Hernández Jiménez

- Neftali Ojeda

- Candelaria Hernández Cazorla

- Eduardo Boada

- Jorge Llansó

- Mauricio Moreno Vega

- María Esther Ramírez Artiles

- María José Viera Díaz

- Gianfranco Maitilasso

- Rita Tamara Pulido Saavedra