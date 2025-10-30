Conozca a los ganadores del sorteo de 25 entradas dobles para el partido entre el CV Guaguas y el MÁV Foxconn
El encuentro tendrá lugar este jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 30 de octubre 2025, 16:40
El CV Guaguas se enfrenta al MÁV Foxconn este jueves 30 de octubre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena.
CANARIAS7 sortéo 25 entradas dobles para el partido y ya conoce a las personas ganadoras.
Nombre de los ganadores
- Mario Luis Jiménez Suárez
- María Teresa Barahona Segovia
- Luis García Quintana
- Baudilia Esther Navarro Saavedra
- Álvaro David Monzón
- Noelia Pérez Ortega
- Alfonso Ángel Rodríguez Charle
- Carla Cristina Martínez Rodríguez
- Tomás Manuel Ojeda Fleitas
- María Isabel Valerón
- Arturo Curbelo Álamo
- María Hernández Rodríguez
- Alejandro Morán Alemán
- Cristian Santana Martín
- Zaira Ivonne Anello Guerra
- Clorinda Hernández Jiménez
- Neftali Ojeda
- Candelaria Hernández Cazorla
- Eduardo Boada
- Jorge Llansó
- Mauricio Moreno Vega
- María Esther Ramírez Artiles
- María José Viera Díaz
- Gianfranco Maitilasso
- Rita Tamara Pulido Saavedra