Carballo: «Todos tenemos parte de responsabilidad; quizás debimos plantear la temporada de otra manera»

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Martes, 15 de abril 2025, 17:39 | Actualizado 17:53h. Comenta Compartir

Según a quién se le pregunte, el paso de Francisco José Carballo Sicilia (Las Palmas de Gran Canaria, 1973) por el CV JAV Olímpico como entrenador puede haber sido mejor o peor, pero su entrega siempre al límite y sus numerosos títulos -Copa Princesa, Supercopa, Copa de la Reina y Liga Iberdrola- en tan sólo tres años, son razones de peso para valorar su compromiso y aplaudirle en su salida tras una temporada donde, eso también es una realidad, no se cumplieron los objetivos.

– Si le parece, vamos por partes. Una primera, cuando llegó al equipo la temporada pasada para sustituir a Marcos Dreyer, donde terminó ganando la Supercopa, Copa de La Reina y Liga Iberdrola. Nada mal…

– La verdad es que la temporada no fue nada negativa. En el momento en que se produjo la salida de Marcos Dreyer, yo estaba al frente del equipo de Superliga 2 y se me presentó la oportunidad de asumir la dirección del primer equipo. Tanto el presidente, Manuel Campos, como las jugadoras ya me conocían por mi labor como asistente de Marcos en la temporada anterior, y confiaron en que podía ser la persona adecuada para aportar el cambio que el equipo necesitaba.

– Luego está esta temporada, donde el equipo se ha mostrado irregular desde el principio. ¿Qué ha 'fallado' desde su punto de vista?

– Haber ganado todos los títulos la temporada pasada hizo que las expectativas para este año fueran demasiado altas. En lugar de ser un impulso, acabaron convirtiéndose en una presión añadida. Todos tenemos parte de responsabilidad en ello: el club, el cuerpo técnico y las jugadoras. Si realmente queríamos estar a la altura de esas expectativas, quizás debimos haber planteado la temporada de otra manera.

– ¿Diría que la derrota en la Copa de la Reina ante el Sayre marcó un punto de inflexión?

– Sinceramente, creo que no. Antes de la Copa llevábamos una racha de seis partidos sin perder y después de la Copa seguimos ganando, hasta el punto de tener la oportunidad de quedar segundos en la liga regular.

– En este último tramo, el del Playoff, el equipo no mostró ni mucho menos una mala imagen, pero no le valió para tumbar a un Menorca muy serio en todas sus líneas. ¿Qué faltó? ¿Dónde estuvo la diferencia?

– Nos volvió a pasar lo que ha sido una constante a lo largo de toda la temporada: en los duelos claves, especialmente en los tramos decisivos de cada set, no supimos rematarlos, quizá debido a la falta de alternativas ofensivas.

Sobre las lesiones «Forman parte del deporte; las jugadoras que entraron en su lugar rindieron al nivel esperado» Fran Carballo

– También tuvo que hacer reajustes en la rotación con la lesión de Saray Manzano y, en el último partido, de Lucrecia. ¿Eso le trastocó mucho los planes?

– La realidad es que las lesiones han sido un factor a lo largo de la temporada y han dificultado las rotaciones: Saray se lesionó en dos ocasiones, Laura estuvo un mes fuera justo antes de los playoffs, y después se sumó la lesión de Lucre. Sin embargo, esto forma parte del deporte; el entrenador debe adaptarse a estas circunstancias, y las jugadoras que entraron en su lugar rindieron al nivel esperado.

– ¿Cómo valora la participación del equipo en la fase previa de la Champions League? ¿Cree que hoy en día está muy lejos el club de meterse entre los mejores de Europa?

– Considero que, actualmente, el voleibol español aún está lejos del nivel que se requiere para competir entre la élite europea. Esto se debe tanto al nivel de la competición nacional como a las limitaciones que se enfrentan los clubes: presupuestos reducidos, infraestructuras poco desarrolladas, escasa presencia de público y falta de apoyo mediático, entre otros factores. Por todo ello, la participación en la Champions League siempre supone un gran desafío para los clubes españoles.

– Visto desde ahora, que ya ha pasado, ¿cambiaría algo?

– No, hay que aceptar cada temporada como viene. Incluso me atrevería a decir que, de este tipo de temporadas, en las que las cosas no salen como esperas, el aprendizaje es aún mayor.

– El club ya confirmó que no sigue como técnico. ¿Le queda alguna espinita clavada tras una temporada en la que no se cumplieron los objetivos marcados teniendo en cuenta que venían de ganarlo todo?

– Para nada. Al final, durante mi periodo como primer entrenador del equipo, se han conseguido todos los títulos que hay, entre ellos, la primera Copa de La Reina de la historia del club.

– ¿La decisión de no continuar es mutua o usted quería seguir?

– No, mi intención no era seguir. Después de tres temporadas en el club sentía que necesitaba un cambio. La decisión de no continuar la tomé hace ya varios meses y se la comuniqué al presidente justo al finalizar la semifinal en Menorca.

– ¿Qué balance, a nivel personal, hace de su paso por el club, donde también estuvo al frente del equipo de Superliga 2, con el que ganó la Copa Princesa?

– El balance es muy positivo. Llegar a un equipo como Hidramar y poder trabajar cada día con grandes jugadoras, compitiendo al máximo nivel frente a los mejores equipos del país, te hace seguir creciendo y formándote como entrenador. Más allá de los títulos conseguidos, el aprendizaje de estos tres años ha sido realmente enorme.

– ¿Qué le parece el paso al frente que ha dado el Heidelberg?

– Me parece fenomenal que cada vez más clubes apuesten por alcanzar el máximo nivel, contribuyendo a que la liga española sea cada vez más competitiva y equilibrada. Su rendimiento no me sorprende, ya que han formado una plantilla muy sólida, con jugadoras de gran calidad y experiencia.

– ¿Lo ve ganando la Liga?

– Ha sido el equipo más sólido de la liga regular, por lo que perfectamente podría ganarla.

– La temporada del Sayre también ha estado nada mal, junto a la del Haris, ambos en Playoff, demostrando que el voleibol canario a nivel nacional sigue al alza, ¿no cree?

– Pues sí, la verdad es que el voleibol canario atraviesa un muy buen momento, y ojalá esta dinámica se mantenga. Sería fantástico que el próximo año equipos como Cuesta Piedra, Guía y Aguere —que se han clasificado para la fase de ascenso— logren dar el salto a la Liga Iberdrola.

– ¿Seguirá vinculado al voleibol?

– Sí, la próxima temporada regresaré a la Superliga Masculina.