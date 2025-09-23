Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Plantilla del CV Guaguas para la temporada 25-26. C7

CANARIAS7 sortea 50 entradas dobles para el partido de presentación del Club Voleibol Guaguas

El duelo será el jueves 25 a las 19.00 horas contra el Jihostroj Ceské Budejovice de la República Checa

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:22

CANARIAS7 sortea 50 entradas dobles para el partido de presentación de la temporada 2025/2026 del Club Voleibol Guaguas desde hoy martes 23 y hasta ... el jueves 25 de septiembre a las 11.00 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de septiembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena y el reival seré el Jihostroj Ceské Budejovice de la República Checa.

