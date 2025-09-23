CANARIAS7 sortea 50 entradas dobles para el partido de presentación del Club Voleibol Guaguas

CANARIAS7 sortea 50 entradas dobles para el partido de presentación de la temporada 2025/2026 del Club Voleibol Guaguas desde hoy martes 23 y hasta ... el jueves 25 de septiembre a las 11.00 horas. El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de septiembre a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena y el reival seré el Jihostroj Ceské Budejovice de la República Checa.

Para participar, solo tiene que estar registrado en CANARIAS7 y aportar algunos datos personales para poder contactarle. El mismo jueves 25 de septiembre se comunicarán los ganadores del sorteo por correo electrónico y en la web del periódico.

