El campeón arranca con máxima ilusión
Voleibol ·El Heidelberg comienza su pretemporada antes de un curso plagado de desafíos y en el que será el rival a batir al defender título
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 18 de agosto 2025, 20:01
El Heidelberg Volkswagen puso este lunes en marcha la temporada 25/26 con los primeros entrenamientos del año en el que tendrá que defender el título de la Liga Iberdrola logrado la pasada campaña y del debut en la CEV Zeren Group Champions League.
Desde ahora y hasta el arranque de la Liga, Santi Guerra tendrá casi dos meses para poner a punto a una plantilla con muchas caras nuevas, pero que mantiene parte de la columna vertebral que llevó al club a su primer título de Liga y al subcampeonato de Copa, y que este año afronta su primera experiencia en la máxima competición europea. El técnico grancanario volverá a contar con las colocadoras Patricia Aranda y Mireia Guilabert; la líbero Claudia Figueroa; las receptoras Ana Escamilla y Sofía Tummino; y las centrales Lola Hernández y Blanca Martínez.
Y como caras nuevas, el Heidelberg Volkswagen ha incorporado a la central norteamericana Cara McKenzie, las opuestas Anlene Van der Meer, de Países Bajos, y la joven argentina Martina Bednarek; y la receptora cubana y una de las estrellas de la Liga Iberdrola, Sulian Matienzo, en lo que ha sido el fichaje del año.
