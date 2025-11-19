Campanada del CV Emalsa Gran Canaria, que tumba a líder Menorca

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Campanada del CV Emalsa Gran Canaria. El cuadro grancanario sacó a relucir su mejor versión de esta temporada para tumbar por la vía rápida (3-0) al líder Avarca de Menorca, que llegaba a la isla invicto.

Fue un triunfo de equipo. De suma coral. Una victoria inesperada para muchos pero que tiene su justificación en el partidazo de las amarillas de principio a fin. Serio desde la línea de saque; notable en la red; certero en ataque; brillante en recepción… Así se las gastó el mejor Olímpico de lo que va de temporada para llevarse una alegría mayúscula y, de paso, acercarse un poco más a los puestos que dan permiso para disputar la próxima Copa de la Reina en Tenerife. Que no es poco.

Inercia amarilla

Arrancó muy enchufado el Emalsa. Muy serio desde la línea de saque, el conjunto grancanario tomó las primeras ventajas ante un Avarca que sufría en recepción (7-3 y tiempo muerto solicitado por el técnico visitante, Llorens).

Mejoró Menorca tras la parada técnica. Con Neves al saque y un 0-5 de parcial le dio la vuelta al marcador ante un Olímpico que, sin embargo, mantenía el tipo con un voleibol muy serio en todas sus líneas (10-11).

El duelo entró entonces en un toma y daca continuo (14-14, 17-17). Fue entonces cuando apretó más el líder, que con un parcial 0-3 obligó a parar el partido a Juan Diego con 17-19 en el marcador. La parada impulsó a las isleñas, que en un final de parcial igualado templó mejor el pulso para adelantarse (26-24). Partidazo en el Arena.

Con un 6-3 de parcial obligó un notable Olímpico a pedir su primer tiempo muerto del segundo acto a Llorens. Y fue a más un Emalsa lanzado ante el líder (11-4, con Manzano al saque, y segunda parada técnica del técnico visitante).

Aunque mejoró el cuadro balear tras la arenga de su preparador, siguió la escuadra grancanaria dominando los parciales gracias a un voleibol muy sólido en todas sus líneas (16-8). Y mantuvo el tipo el grupo isleño hasta el 25-15 que le valió para sumar también un segundo parcial que le garantizaba un punto ante el líder.

Como era de esperar, salió mejor ahora el Avarca en busca de recortar distancia (2-6 y parada técnica de Juan Diego para reordenar a las suyas). La arenga le funcionó al técnico local, que vio cómo su equipo remontaba la desventaja para volver a meterse en el partido (15-13, 17-14…).

Y en otro final de parcial apretado, volvió a golpear con su mejor versión un mayúsculo Olímpico para llevarse un triunfo tan sonado como justo ante el líder de la Liga Iberdrola (25-21).

FICHA TÉCNICA

CV Emalsa Gran Canaria (3): Marina Sherer (1), Saray Manzano (10), Laura Suárez (4), Petra Indrova (7), Katherine Corelli (7), Margaret Brown (1) -inicial-, Beliy Meñana (líbero) y Blanca Arcos.

Entrenador: Juan Diego García.

Avarca de Menorca (0): Carlota Echávarri (4), Samira Sulser (3), Ivone Martínez (1), Laura Grajales (9), Carla Jiménez (7) y Sofía Neves (4). -inicial-, Patricia Rodríguez (líbero) y Marina Saucedo.

Entrenador: Bep Llorens.

Parciales: 26-28 (28 minutos); 25-15 (21 min.) y 25-21 (29 min.).

Árbitros: Albert Elvira y Mariola Rodríguez. Comité canario.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Iberdrola 2025-26 disputado este miércoles en el Gran Canaria Arena. 100 espectadores.

Temas

Gran Canaria Arena