Luzardo, Ruiz y los jugadores Juantorena y Bruno.
Alianza ganadora entre Guaguas y Toyota y con satisfacciones mutuas

Voleibol ·

Juan Ruiz y Jorge Luzardo escenifican un acuerdo de patrocinio que convierte a la marca automovilística en esponsor oficial

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:20

El Club Voleibol Guaguas y Toyota Canarias rubricaron este miércoles un acuerdo de patrocinio por el que la entidad automovilística se convierte en el esponsor oficial de los vehículos del club amarillo. La alianza, que incluye una flota de nueve Toyota C-HR híbridos, refuerza el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad, la excelencia y los valores compartidos de superación.

Durante la presentación, Jorge Luzardo, director comercial y de marketing de Toyota Canarias, destacó la sintonía entre ambas marcas: «Nuestra alianza encaja a la perfección con los valores de mejora continua que defiende Toyota a nivel mundial. El Guaguas, un club con casi 50 años de historia, ha sabido renacer con humildad, demostrando que puede conseguirlo todo. Orgullosos de aportar nuestro granito de arena para que el proyecto siga creciendo».

Por su parte, el presidente del club, Juan Ruiz, subrayó la importancia de este acuerdo estratégico: «El Guaguas hace cosas imposibles. Cuando hablamos con los jugadores les convencemos de que es un proyecto serio, y este acuerdo con Toyota, número uno mundial, confirma que vamos en el camino correcto. Nuestra ilusión es máxima, especialmente con la Final Four europea. Toyota no se arrepentirá de tener como socio a un equipo que gana el 90% de sus partidos».

El fichaje estrella de la temporada, Osmany Juantorena, también valoró el patrocinio y el momento del club: «Los jugadores pasamos, pero los sponsors se quedan. Me motivó venir porque el Guaguas es el mejor equipo de España. Soñar en Europa es gratis, aunque sabemos que el camino será duro. Tenemos jugadores de altísimo nivel y mucha fe en lo que podemos lograr juntos».

