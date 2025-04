Alberto Rodríguez: «Mi paso por el San Roque es muy positivo; en dos años se ha asentado en la Superliga»

Óscar Hernández Romano Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de abril 2025, 17:13 Comenta Compartir

Tras dos temporadas al frente del CV San Roque –al que deja asentado en la Superliga–, Alberto Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1988) hace balance de su paso por la élite nacional y nos habla de sus nuevos retos con la Federación Canaria y Española.

–¿Qué balance hace de su paso por el Grupo Rafael Afonso San Roque en la Superliga Masculina?

–Muy positivo. Desde un primer momento se me propone ser el entrenador en la Superliga 2, pero finalmente sería en la máxima categoría al cedernos la plaza el FC Barcelona. Sabíamos que iba a ser un reto muy complicado y, dadas las circunstancias, tuvimos que fichar deprisa y tarde con el dinero que teníamos para confeccionar la Superliga 2. Desde que se me plantea quise aceptarlo con la idea clara de la permanencia, que era nuestro único objetivo a corto plazo. Ahora, tras dos años, hemos logrado que el San Roque sea un equipo asentado en la máxima categoría, con lo que estoy muy satisfecho.

–Y ahora, tras dos temporadas seguidas, es usted el que decide no seguir en la entidad grancanaria. ¿Qué nos puede añadir sobre su decisión?

Ha sido una decisión difícil, pero también muy meditada. Me considero un entrenador de club; trabajar y darle lo mejor al club primero antes que a mí incluso, pero mis circunstancias laborales me obligan a dar un paso atrás en ese sentido. Al no poder dar el 200% para el club, como se merece y como la categoría lo demanda, debo ser sincero y dar este paso. Entiendo que el club necesita a un entrenador dedicado exclusivamente al equipo y en este momento de mi vida, por circunstancias familiares, no se lo puedo dar.

–La primera de sus dos temporadas fue un reto para usted, ya que nunca había dirigido a un equipo masculino en la máxima categoría. ¿Cómo vivió ese cambio?

–La verdad que fue todo un reto cuando me lo proponen. Solamente había dirigido un equipo masculino con la selección canaria, donde además salió muy bien. Significaba todo un reto personal. Fue la decisión que tomé y no me arrepiento porque al final ha sido un reto bonito. Es bastante diferente el día a día en una categoría y en otra. Diferente sobre todo en algunos aspectos técnicos y tácticos, pero al final como entrenador te tienes que amoldar a cualquier situación y eso es lo que hice con la misma ilusión y trabajo que siempre.

–El club ha fichado a Fran Carballo que viene, precisamente, de entrenar al Hidramar en la Liga Iberdrola. ¿Cómo cree que le irá a su sustituto?

–Me parece un acierto, es un grandísimo entrenador. Trabaja mucho, es un entrenador de club que conoce la casa, donde no ha estado pero siempre se ha rodeado de los equipos canarios: en el Guaguas de asistente, en el Olímpico las últimas temporadas como primero… Le deseo lo mejor, espero que lleve al San Roque lo más arriba posible y que mejore lo de estos dos últimos años. Me alegraré de todas sus victorias e intentaré estar cada fin de semana como un aficionado más celebrando cada punto.

–¿Le queda alguna espinita clavada en su trayectoria vivida hasta ahora en la élite del voleibol español como técnico?

–Diría que no. En los diferentes proyectos donde he trabajado creo que, en un 90% o más, se han cumplido los objetivos. He intentado siempre dar lo mejor de mí, dedicarle muchas horas y desvivirme por el club. Me voy contento y agradecido de cada club, donde me he llevado además muchos amigos.

–Supongo que no descarta en un futuro volver a ocupar algún banquillo nacional, si es canario mejor, si se dan las circunstancias oportunas.

–Claro, esto es un paréntesis, no una despedida. Ahora mismo, como comentaba antes, no puedo dar lo que un equipo de Superliga demanda y debo ser honesto en ese sentido. Lógicamente si llegara una buena oferta, pues la meditaría. Han salido algunas, pero estoy en un momento de mi vida que debo pensarme muy bien las cosas por mi ámbito familiar. No lo descarto simplemente porque me gusta este deporte, por el que me desvivo una vez que estoy dentro.

–El CV San Roque no deja de crecer en los últimos años. Sus resultados en los equipos de base están destacando a nivel local y también nacional.

–Con la base del San Roque la verdad que estoy gratamente sorprendio. Es un gustazo ver el pabellón de El Batán lleno desde las cuatro de la tarde hasta la noche. Y ya no solo son los resultados, que están a la vista. Llama la atención ver, como digo, las canchas llenas y, sobre todo, a los niños disfrutando y repitiendo cada año, algo que dice mucho de la entidad. Es un club que se desvive por sus jugadores. Por cada uno de ellos.

–¿Ve al jugador canario, al que cuesta encontrar en los equipos de Superliga, capacitado, si no ahora en unos años, para formar parte en la élite?

–No tengo ninguna duda, de hecho ya hay muchos chicos en el San Roque de 16, 17 y 18 años en la primera plantilla que han disfrutado de puntos y minutos en la cancha tanto en la Superliga como en Europa. Han estado en la dinámica del equipo diariamente, ya luego depende de muchos factores que puedan hacerse un hueco o no, pero por entrenamientos, sacrificio y calidad desde luego que no será. No es fácil llegar a la máxima categoría porque la Superliga sexige mucho y es muy dura. Los que ya están tienen que disfrutarlo y darle el valor que ello conlleva, además de disfrutarlo.

–A pesar de ese paso atrás 'obligado' sigue y seguirá muy vinculado con el voleibol. Por un lado con la Federación Canaria que dirige Roberto Melián.

–Sí, este deporte no es fácil dejarlo. Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria, me ofreció llevar el cadete masculino de primer entrenador y ya estamos metido en todo el proceso de elección para preparar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) con las diferentes concentraciones. Estoy muy ilusionado con este reto y, sobre todo, muy agradecido a Roberto por ofrecérmelo, así que ahora toca trabajar con la máxima ilusión de siempre para intentar dejar a Canarias lo más arriba posible.

–¿Cómo ve el nivel de las selecciones canarias con respecto al resto de las nacionales?

–Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar. Sé el nivel que tiene Canarias porque estuve viendo el Campeonato de Canarias Cadete para ahora hacer las convocatorias. Creo que hay muy buen nivel ahora mismo, pero el nivel de las otras selecciones no lo sabremos hasta que nos enfrentemos a ellas, así que en ese sentido vamos un poco a ciegas. Conozco niños en estas edades que ya despuntan a nivel nacional, pero el nivel real lo veremos en el propio CESA.

–Por otro lado, también está con la selección española sub-19 masculina.

–Sí, hace ya algún tiempo que Fresinson Mosquera me ofreció estar de asistente en la selección sub-19 masculina y ya he podido disfrutar de la primera concentración en Francia, donde nos enfrentamos a la selección gala que tiene muy buen nivel. Es un reto muy ilusionante para mí y que no me esperaba. Lo afronto con muchísima ilusión y ganas.