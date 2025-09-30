«Ver a mi madre en las gradas del Antonio Moreno es algo que no olvidaré nunca»

CANARIAS7 Telde Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Si para alguna jugadora del Rocasa Gran Canaria fue especial el derbi del pasado sábado fue para la extremo, Michaella Bocchieri Ramírez. Y no solo por el triunfo y su aportación sobre la cancha, sino por el inolvidable «regalo» que le hizo su madre al presentarse, sin avisar, en el Antonio Moreno de Telde para darle la sorpresa de su vida: «Fue increíble ver a mi madre en la grada y, por supuesto, no me lo esperaba en absoluto. Me dio una sorpresa que no olvidaré nunca», reconoció la joven jugadora latinoamericana.

La extremo derecho chilena describió el curioso momento en el que divisó a su progenitora entre la afición del Rocasa: «Estaba felicitando a las jugadoras del equipo rival al acabar el partido y escuché un silbido en la grada, idéntico al sonido que hacía mi madre cuando llamaba a los caballos en la casa de campo en Chile, pero pensé que era imposible que fuera ella, hasta que levanté la mirada y me di cuenta de que era mi madre…», contó, todavía emocionada.

Su progenitora es Pamela Ramírez Alarcón, quien no dudó en recorrer más de nueve mil kilómetros para brindar a su hija la más hermosa de las sorpresas, aunque no fue fácil mantenerla a buen recaudo: «No es sencillo dar una sorpresa de este tipo sin que ella lo descubriera. Por suerte, la gente de aquí me ayudó a esconderme para que no se diera cuenta hasta el final. Me dieron una camiseta del equipo para pasar desapercibida y que ella no me viera», desveló.

«La alegría al verla fue inmensa y se me llenó el alma. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia las personas que me ayudaron y me dieron su cariño sin conocerme de nada. Me alegra que mi hija juegue aquí, se nota que el Rocasa Gran Canaria es una familia muy grande», destacó la orgullosa madre.

Hoy, madre e hija, celebran el veinte cumpleaños de una prometedora jugadora que quiere echar raíces en Gran Canaria: «Estamos juntas y eso es lo que importa. Es difícil estar sola y lejos de mi casa en mi primera experiencia fuera de mi tierra y que esté mi madre en la isla me hace muy feliz», expresó, Mika, con la felicidad dibujada en su rostro.