Se pospone el final de la temporada

La Federación de Vela Latina Canaria de Botes informa que, en aplicación de la regla nº 44 de las instrucciones de regata y tras la votación de los presidentes de los clubes, se ha determinado el calendario para la celebración de los desempates del Campeonato Aguas de Teror 2025 y del Trofeo Federación.

Los desempates del Campeonato Aguas de Teror tendrán lugar el sábado 20 de septiembre a las 17:00 horas. En caso de que no sea posible disputarlos en esa fecha, se celebrarán el domingo a las 12:00 horas.

Será uno de los momentos más esperados de la temporada con la regata de desempate por el título, en la que se enfrentarán el Spar Guerra del Río y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, tras finalizar el campeonato empatados a puntos en la primera posición. También se medirán ese mismo día tres botes para desempatar por la tercera plaza: Villa de Agüimes Ybarra, Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas y Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas.

Por su parte, el Trofeo Federación se disputará el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas, quedando fijada la jornada del domingo 28 de septiembre a las 12:00 horas como fecha alternativa en caso de aplazamiento. Los tres botes más destacados de las tres competiciones de este deporte vernáculo se miden en la regata que pondrá fin a la temporada 2025.

Con estas fechas, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes busca garantizar el correcto desarrollo de la competición y ofrecer la máxima seguridad y atractivo a los clubes y afición.

