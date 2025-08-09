El Memorial Belén María queda anulado por seguridad tras una regata marcada por múltiples incidencias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 19:52 Comenta Compartir

La Vela Latina Canaria vivió este sábado una de las jornadas más accidentadas de los últimos años durante la disputa del Concurso Memorial Belén María, última prueba puntuable para la Copa Cabildo de Gran Canaria. La regata, en la que debía decidirse el campeón de la competición, fue finalmente anulada por decisión del Comité de Regatas a mitad del recorrido debido a motivos de seguridad.

Las condiciones previstas anunciaban un viento suave, lo que llevó a la mayoría de los doce botes participantes a optar por velas grandes. Sin embargo, el viento fue aumentando progresivamente, lo que provocó numerosas incidencias desde la misma salida. El Porteño Siscocan Sabor a Gloria sufrió una trabucada nada más partir, siguieron con múltiples problemas el Chacalote Comercial Sanrob y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. Poco después, también trabucó el Minerva Idamar Atlantic, mientras que el Unión Arenales Viajes Insular y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas se vieron obligados a aferrar y retirarse.

Imagen de la accidentada regata de este sábado en la bahía capitalina.

La situación más grave de la jornada llegó cuando el Poeta Tomás Morales Clipper encalló a la altura de Cardoso. Las imágenes, de gran dureza, hicieron temer por daños irreparables en la embarcación, que finalmente pudo ser recuperada con importantes desperfectos que requerirán reparaciones, aunque podrá volver a navegar en el futuro.

Las retiradas continuaron: el Spar Guerra del Río, el Portuarios Fundación Puertos de Las Palmas y el Disa Roque Nublo ULPGC también quedaron fuera, dejando en el mar únicamente al Hospital La Paloma Pueblo Guanche y al Villa de Agüimes Ybarra.

Con solo dos botes en competición y todas las embarcaciones de salvamento ocupadas en labores de asistencia, el Comité de Regatas decidió anular la prueba por seguridad, emplazando su celebración a una nueva fecha.

La jornada pasará a la historia por el inusual número de incidencias, con múltiples trabucadas y un encallamiento, algo que no se veía desde hacía muchos años en la Vela Latina Canaria.

Incertidumbre para este domingo

Queda pendiente de decisión si este domingo podrá disputarse la undécima jornada del Campeonato Aguas de Teror prevista para las 12:00 horas, ya que hay varios botes con daños y los ánimos no son los mejores en el Muelle Deportivo.