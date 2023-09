La Transvulcania ya no formará parte de las UTMB World Series

Tras el cambio de gobierno en el Cabildo de La Palma y tras las declaraciones de Sergio Rodríguez, actual presidente del cabildo palmero, tras la última edición de la Transvulcania en las que recalcaba que «es el momento de rectificar los pasos que se han dado desde el Cabildo en las dos últimas ediciones», añadiendo que «la solución pasa porque el Cabildo vuelva a encargarse de la organización de la carrera, en lugar de cederla a organizadores externos que no tienen entre sus prioridades ni la promoción de la isla ni la activación de los negocios locales», la salida de la ultra palmera de las Ultra Trail Mont Blanc World Series era una muerte anunciada. Dicho y hecho.

UTMB Iberia, filial para España y Portugal de UTMB Group, ha sacado un comunicado en el que confirma que la Transvulcania de La Palma deja de estar en el calendario de las UTMB World Series. «UTMB Iberia y el Cabildo de La Palma, de mutuo acuerdo, dan por terminado el actual contrato de organización de la prueba deportiva Transvulcania que se desarrolló durante las ediciones 2022 y 2023. De esta forma Transvulcania deja de formar parte de las UTMB World Series y no estará incluida en el calendario de pruebas de 2024. Los corredores finishers de las próximas ediciones de Transvulcania no obtendrán Running Stones, ni UTMB Index, indispensables para lograr una plaza en el sorteo para participar en las UTMB World Series Finals 2025, las tres distancias emblemáticas de UTMB Mont-Blanc (OCC 50K, CCC 100K, y UTMB 100M). Los corredores finishers de Transvulcania by UTMB de 2022 y 2023 conservarán sus Running Stones y UTMB Index adquiridos. Los corredores podrán clasificarse para las Finales de las UTMB World Series en España en Val d'Aran by UTMB que además revalida su título como UTMB World Series Major, la final europea del circuito UTMB World Series, que otorgará a todos sus finishers el doble de Running Stones«, destacan.

En el comunicado lanzado por UTMB Iberia, también se resalta la intención que tienen de incorporar una nueva prueba española al calendario. «Estamos trabajando en los detalles finales para anunciar otra prueba en España, y en las próximas fechas podremos comunicar las novedades para el 2024», indicó Xavier Pocino, CEO de UTMB Iberia. «Nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de haber formado parte de la historia de esta fantástica prueba y deseamos lo mejor a los futuros organizadores de Transvulcania», añadió Pocino.

A siete meses para la próxima edición de la Transvulcania hay muchas incógnitas que el Cabildo de La Palma debe desvelar cuanto antes, ya que a día de hoy no hay página web activa, ni fecha, ni plazo de inscripción, etc. La entrada en otro circuito internacional es una opción que se baraja, aunque próximamente comenzarán a desvelarse detalles de la nueva Transvulcania a partir de la edición 2024.