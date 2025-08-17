El Torneo Benéfico Rotary ilumina Maspalomas

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Domingo, 17 de agosto 2025, 17:21 Comenta Compartir

Antonio Alonso se proclamó ganador con 38 puntos de la categoría scratch de la XIX edición del Torneo Benéfico Rotary Maspalomas que tuvo lugar el pasado sábado en el excelente recorrido de Maspalomas Golf con la intervención de 120 jugadores, en un día que se presentó caluroso pero con una ligera brisa que no dificultó el devenir de los jugadores en el camp.

En la 1ª categoría de caballeros, la victoria fue para Madji Joher con 37 puntos, quedando en segundo lugar Tomás con 37 puntos pero mayor hcp. La segunda categoría fue para Juan Carlos Aranda con 37 puntos quedando en 2º lugar Guillermo Dacosta con los mismos puntos pero mayor hcp. En la tercera categoría se impuso Gaizka Arguelló sumando 44 puntos al final del recorrido, secundado por Valentín Robledano con 41 puntos.

El ganador scratch obtuvo como premio la clasificación para jugar la gran final del Circuito Maspalomas Golf 2025 y estancia en el Seaside Palm Beach, recibiendo el resto de ganadores estancias de fin de semana en, Livvo Hotels, Princes Hotels y Casa Rural El Borbullón, cenas en diferentes restaurantes, green fees en Maspalomas Golf, material de golf y cestas de perfumería entre otros regalos.

Premios especiales

En el apartado de premios especiales, el drive más largo de caballeros en el hoyo 9 fue para Rafael Fajardo y el de señoras en el hoyo 10 para Lara Hernández, mientras que la bola más cercana a bandera en el hoyo 3 en la categoría de señoras fue para Conchi Monzón y la más cercana a bandera en el hoyo 16 entre los caballeros lo ganó Miguel Ángel Rodríguez. El evento también contó con un numeroso sorteo de regalos entre todos los asistentes. Cabe destacar en la clausura la degustación de una espectacular paella y variedad de bebidas gentileza de Supermercados Gordillo, así como de Bungalows Vistaflor, en diversos productos para aperitivo durante el campeonato, Vodka Blat y Ginebra Obsidian, Mahou y diferentes colaboradores, todo ello amenizado por el discjockey Alexis Miranda.

A continuación se llevó a cabo una subasta para recaudar fondos en beneficio de las diferentes acciones humanitarias que llevará a cabo Rotary Club Maspalomas.

