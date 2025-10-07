Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El equipo formado por Toni Luján y Carles Sasplugas afronta este fin de semana una cita muy especial. www.motoraldia7.com

Toni Luján y Carles Sasplugas buscan el título nacional en el Ecorally de Canarias

Automovilismo ·

Después de proclamarse campeones de España en 2021 y 2022 en la categoría híbrida, este equipo llega a esta edición con todas las opciones abiertas

Juan Carlos de Felipe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:08

Comenta

El equipo formado por Toni Luján y Carles Sasplugas afronta este fin de semana una cita muy especial: el Ecorally de Canarias, una prueba «de casa» en la que ambos pilotos lucharán por conseguir el título de España en vehículos eléctricos.

Después de proclamarse campeones de España en 2021 y 2022 en la categoría híbrida, Luján y Sasplugas llegan a esta edición con todas las opciones abiertas y la posibilidad real de alcanzar la primera plaza del campeonato en la categoría 100% eléctrica.

En esta ocasión, el equipo competirá con una unidad cedida por Renault Caetano Fórmula Canarias, con la que buscarán poner el broche de oro a una temporada sobresaliente y seguir impulsando la movilidad sostenible dentro del automovilismo de competición.

«Competir en casa siempre es especial. Llegamos con ilusión, con opciones reales y con el respaldo de nuestros patrocinadores, a quienes agradecemos profundamente su confianza», comenta Toni Luján, piloto del equipo.

El Ecorally de Canarias será una oportunidad perfecta para demostrar que la sostenibilidad y el rendimiento pueden ir de la mano en el automovilismo moderno, consolidando a Canarias como un referente nacional en este tipo de competiciones.

La participación del equipo es posible gracias al apoyo de sus patrocinadores y colaboradores: Escudería Lanzarote, Federación Canaria de Automovilismo, Federación de Automovilismo de Las Palmas, Ayuntamiento de Arucas, Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, Deporte del Gobierno de Canarias, Cafetería Lanzarote, Solo Coche Eléctrico y, muy especialmente, Renault España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  5. 5 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  9. 9 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Toni Luján y Carles Sasplugas buscan el título nacional en el Ecorally de Canarias

Toni Luján y Carles Sasplugas buscan el título nacional en el Ecorally de Canarias