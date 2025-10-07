Toni Luján y Carles Sasplugas buscan el título nacional en el Ecorally de Canarias

Después de proclamarse campeones de España en 2021 y 2022 en la categoría híbrida, este equipo llega a esta edición con todas las opciones abiertas

El equipo formado por Toni Luján y Carles Sasplugas afronta este fin de semana una cita muy especial.

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 23:08

El equipo formado por Toni Luján y Carles Sasplugas afronta este fin de semana una cita muy especial: el Ecorally de Canarias, una prueba «de casa» en la que ambos pilotos lucharán por conseguir el título de España en vehículos eléctricos.

Después de proclamarse campeones de España en 2021 y 2022 en la categoría híbrida, Luján y Sasplugas llegan a esta edición con todas las opciones abiertas y la posibilidad real de alcanzar la primera plaza del campeonato en la categoría 100% eléctrica.

En esta ocasión, el equipo competirá con una unidad cedida por Renault Caetano Fórmula Canarias, con la que buscarán poner el broche de oro a una temporada sobresaliente y seguir impulsando la movilidad sostenible dentro del automovilismo de competición.

«Competir en casa siempre es especial. Llegamos con ilusión, con opciones reales y con el respaldo de nuestros patrocinadores, a quienes agradecemos profundamente su confianza», comenta Toni Luján, piloto del equipo.

El Ecorally de Canarias será una oportunidad perfecta para demostrar que la sostenibilidad y el rendimiento pueden ir de la mano en el automovilismo moderno, consolidando a Canarias como un referente nacional en este tipo de competiciones.

La participación del equipo es posible gracias al apoyo de sus patrocinadores y colaboradores: Escudería Lanzarote, Federación Canaria de Automovilismo, Federación de Automovilismo de Las Palmas, Ayuntamiento de Arucas, Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, Deporte del Gobierno de Canarias, Cafetería Lanzarote, Solo Coche Eléctrico y, muy especialmente, Renault España.

