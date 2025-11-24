Tom Evans y Katharina Hartmurth, primeros élites confirmados en The North Face Transgrancanaria 2026 Evans, ganador de la modalidad Advanced en 2022, regresa a la Isla para intentar repetir triunfo ahora en la Classic

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

La carrera de montaña The North Face Transgrancanaria, puntuable para el circuito internacional World Trail Majors, volverá a contar en 2026 con los mejores corredores de este deporte. A falta de más de tres meses para la salida de las seis modalidades, que se disputarán entre el 4 y el 8 de marzo, ya son más de 60 los atletas élites inscritos, entre ellos el británico Tom Evans y la alemana Katharina Hartmurth.

Evans ya sabe lo que es ganar en The North Face Transgrancanaria. En la edición de 2022, el británico del equipo Asics Fuji Trail consiguió la victoria en la modalidad Advanced por delante del vasco Aritz Egea y el francés Mathieu Delpeuch. El británico, que tiene un índice ITRA de 937, llegará con la vitola de ser el actual campeón de UTMB y con el triunfo en otras pruebas internacionales como Western States en 2023, MIUT Madeira Island Ultra Trail 2022 o Tarawera Ultramarathon en 2020.

Entre las mujeres, Katharina Hartmurth se presenta como una de las favoritas al triunfo. La alemana del equipo Hoka ya sabe lo que es competir en The North Face Transgrancanaria Classic, con un cuarto puesto en la edición de 2023. A lo largo de esta temporada ha conseguido el tercer cajón del podio en UTMB y Hardrock 100.

La alemana, que cuenta con un índice ITRA de 779, se hizo el pasado año con la victoria en el Tor des Géants, de 352 kilómetros y 25.170 metros de desnivel positivo; y en 2023 logró una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Trail celebrado en la ciudad austriaca de Innsbruck representando a su país.

The North Face Transgrancanaria se convertirá un año más en la referencia del trail running mundial en la época de invierno, consolidándose como una de las pruebas más importantes del mundo con la presencia, a falta de más de tres meses de su inicio, de más de 60 participantes élites.

Las modalidades Classic y Marathon, además, son puntuables para el World Trail Majors, un circuito que reúne a algunas de las mejores carreras de trail running del mundo que por su diversidad, respeto e identidad, son un sueño tanto para los corredores populares, como para los profesionales que buscan experimentar su deporte de una forma integral.

El campeonato, que el pasado fin de semana se decidió en la RMB-Ultra Trail Cape Town de Sudáfrica con el título para la nepalí Sunmaya Budha y el estadounidense Caleb Olson -ganador de The North Face Transgrancanaria 2025- en la categoría Ultra Distance y los chinos Fuzhao Xiang y Juanjuan Yang en las Short Series, cuenta en su lista de campeones con figuras relevantes de este deporte como la estadounidense Courtney Dauwalter, considerada la mejor corredora de trail running de la historia, y el portugués Miguel Arsenio.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.

Temas

Transgrancanaria

Trail