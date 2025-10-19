The Call Games cierra su segunda edición por todo lo alto: «Ha sido un espectáculo»

Un evento de superación personal, compañerismo y mucho deporte que ha demostrado la fiebre que hay por el cross tranning en la Villa de Moya

La segunda edición de The Call Games se ha convertido en todo un éxito en la Villa de Moya. Un espectáculo para todos los públicos que busca incentivar la actividad física y la práctica deportiva en el municipio demostrando que el crossfit es un deporte accesible para todos. Dos días en los que por equipos y categorías se han enfrentado a tres wods con múltiples ejercicios que pusieron a prueba a los valientes participantes. Una competición que el alcalde, Raúl Afonso, el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y el concejal de Deportes, Gilberto Sosa no quisieron perderse.

«Ha sido un auténtico espectáculo lo que hemos vivido a lo largo de estos dos días. El ambiente ha sido espectacular tanto en la calle Miguel Hernández como en el box situado en el terrero de lucha. Es un evento único que podemos decir que ya está consolidado en nuestro municipio y por el que seguiremos trabajando para que continúe creciendo cada año», resalta el alcalde, Raúl Afonso.

La competición, dividida por categorías y parejas masculinas, femeninas y mixtas, ha mostrado la esencia del deporte, el compañerismo. «En nuestro box más allá del deporte buscamos hacer comunidad y estos días lo hemos vivido. Ver a todos como se animan y ayudan es mostrar la esencia del deporte», resalta el concejal de Deportes, Gilberto Sosa.

Atlantix Box, organizadores del evento, junto al Ayuntamiento de la Villa de Moya comenzaron su andadura en el municipio en 2019 cuando abrieron el box que se ha ido consolidando y ganando adeptos con el paso de los años. «La Villa de Moya es nuestra casa. Desde nuestros comienzos nos recibieron con los brazos abiertos y ver la respuesta que hemos tenido en esta segunda edición es un auténtico regalo para nosotros. Hemos preparado una competición adaptada a todos los niveles con el objetivo de que todos participen y que sea un espectáculo para todos los que han acudido a disfrutarla», señala Oliver Asencio.

Tres wods y un taller de gimnásticos que rodeados de mucho compañerismo, buena música y comida han convertido a la Villa de Moya en el epicentro del crossfit este fin de semana siendo una auténtica fiesta.

