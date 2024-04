«El tenis playa es el mejor reclamo en Las Canteras por deporte y espectáculo»

Aroa Sánchez es la directora de ApPROBA CANARIAS, un centro de formación académica y deportiva que apuesta por el tenis playa con la organización de torneos nacionales, internacionales e incluso solidarios y que es responsable desde hace ya 16 años de uno de los cuatro torneos de tenis playa más importantes a nivel mundial, el Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria. Con 45 años y madre de dos hijos, es una apasionada deportista y amante del tenis playa, en el que ha encontrado una forma de vida, la combinación perfecta entre competición y hábitos saludables, que le da la oportunidad de dedicarse tiempo de calidad a sí misma y de poder compartirlo además en familia. En plena organización de los últimos detalles, Aroa habla del Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria 2024, que llega a la Playa de Las Canteras del 14 al 19 de mayo.

-¿Qué supone dirigir uno de los eventos más importantes del tenis playa mundial?

-Mucha dedicación, esfuerzo, trabajo, ganas e ilusión, es decir, apostar fuerte con todas nuestras ganas para que crezca este maravilloso deporte y convertirlo en parte de nuestro estilo de vida.

-¿Cómo empezó el Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria?

-Tras varios pequeños torneos con jugadores locales, en 2009 decidimos dar un paso más con deportistas que no eran sólo de Canarias. Al obtener buenos resultados seguimos confiando en nuestras posibilidades con participación internacional, entrando en el circuito ITF Beach Tennis World Tour, aumentando cada año la categoría y el nivel del torneo, hasta llegar a la actualidad, donde hemos conseguido celebrar 16 ediciones y ser referente y cita obligatoria para los deportistas de Tenis Playa de todo el mundo.

-¿Cuál es el objetivo que se marcan cada año como promotores en esta cita?

-Siempre intentamos que cada edición sea mejor que la anterior, para ello estudiamos cómo mejorar los detalles y profesionalizarlos lo máximo posible, sin olvidarnos de la esencia que nos caracteriza: organizar desde el corazón, con cercanía y con un equipo de trabajadores con mucha calidad humana donde todos somos igual de importantes. Además, cada año crecemos y trabajamos por conseguir que nuestro evento sea lo más sostenible posible, guiados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Canaria 2030.

-¿Qué situación atraviesa actualmente el tenis playa a nivel mundial?

-Está continuamente mejorando y creciendo en cuanto a torneos y personas que quieren practicarlo, sobre todo en países como Brasil, donde se ha convertido en uno de los deportes más demandados. Aquí en Gran Canaria también notamos que cada vez hay más personas que se quieren iniciar y que quedan encantadas, tanto locales como extranjeros que pasan aquí grandes temporadas. El Tenis Playa es un especial reclamo para la gente que pasea por Las Canteras, ya sea para practicarlo o para verlo. Lo notamos día a día con nuestra escuela de Tenis Playa ApPROBA.

-¿Cuál es el nivel de Canarias en comparación con otras comunidades autónomas?

-Desde el comienzo hemos tenido muy buen nivel y lo seguimos teniendo. Las maravillosas playas y las buenas condiciones climáticas que tenemos en Canarias nos permiten practicar todos los días del año, lo que hace que nos posicionemos como una de las mejores comunidades autónomas en la práctica del tenis playa. Los juniors vienen pisando fuerte con campeonas y campeones de España, de Europa y del mundo, además de los grandes éxitos logrados por jugadores y jugadoras de Canarias a nivel nacional e internacional en categorías absolutas y veteranas, que nos hace corroborar lo positivo de este deporte en todas las edades.

-La figura de la mujer, ¿cómo está actualmente en el tenis playa mundial?

-Hombres y mujeres en el tenis playa tienen las mismas condiciones, estamos a la par en cuanto a participación en torneos y en la práctica del deporte de manera amateur. Los prize money, son totalmente equitativos y en nuestro equipo de trabajo para el Sand Series Classic también hay igualdad entre las chicas y los chicos, incluida la dirección del evento que la componemos Octavio Santana y yo.

-¿Cuál es el secreto de este evento que ha logrado traer cada año a los mejores del mundo de la disciplina?

-Las ganas de mejorar, el trabajo constante y el buen ambiente que siempre creamos entre trabajadores, con el público y por supuesto, con los deportistas. Y no cabe duda de que traer a las mejores y a los mejores del mundo al Sand Series Classic ITF Beachtennis Gran Canaria no sería posible sin las aportaciones importantes desde las instituciones públicas, como las áreas de Deportes del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las de Turismo de las corporaciones municipal, insular y regional, así como empresas privadas y las Federaciones de Tenis Internacional, Nacional y Canaria.

-Como directora de una escuela, ¿por qué recomendaría practicar tenis playa y a qué edad podrías comenzar?

-Porque, como empecé diciendo, el tenis playa es una combinación perfecta de deporte al aire libre con vida saludable. Además, la práctica de Tenis Playa no sólo es física, también tiene un componente psicológico importantísimo, que nos sirve para aplicar en otras acciones del día a día, nos ayuda a canalizar emociones negativas, nos aporta autoestima y un sinfín de características positivas que no se pueden perder. La edad adecuada para empezar es a partir de 6 o 7 años aproximadamente, que ya tenga algo de coordinación óculo-manual para que comience a divertirse, esto no quiere decir que no haya niños que empiecen antes, de hecho, tenemos algunos que han empezado más pequeñitos.