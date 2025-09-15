Las raquetas canarias toman el mando en el inicio del Rafa Nadal Tour

El pistoletazo de salida del prestigioso torneo tuvo protagonismo de los jugadores locales en el Tennis Academy El Cortijo

El Rafa Nadal Tour By Santander 2025 se estrenó este lunes con un inmejorable sabor de boca en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, por cuarto año consecutivo, con las dos rondas de la fase previa en una jornada marcada por el buen hacer de la armada canaria.

El pistoletazo de salida de uno de los torneos de tenis más prestigiosos de España arrancó con la disputa de diez partidos en las pistas de tierra batida del club teldense y con el protagonismo de los representantes canarios, quienes aspiran a llegar lo más lejos posible en un torneo en el que participan alrededor de 200 tenistas de toda España.

Así, los grancanarios Diego García Cuyas y Pedro Manrique de Lara, los tinerfeños Bruno Clemente, David Martín, y Darío Díaz sacaron el billete para al cuadro final que alzará mañana el telón. Además, se clasificaron también para la siguiente ronda el catalán Marc Grau y el valenciano Rodrigo López Salinas.

El Rafa Nadal Tour By Santander es un circuito solidario dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en las modalidades masculina y femenina y es puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca el próximo mes de noviembre.

De hecho, el objetivo de los prometedores tenistas en edad juvenil que participan es doble: conquistar el título en la última competición del circuito Rafa Nadal Tour, que acoge la isla de Gran Canaria, y asegurar alguna de las ocho plazas vacantes que dan derecho a disputar el fin de fiesta en Manacor.

El evento, de carácter nacional, vuelve a convertir a la isla de Gran Canaria en el epicentro perfecto para el disfrute del mejor tenis de formación con la presencia de más de 200 deportistas procedentes de todo el país y con una amplia representación canaria.

Hasta la jornada del jueves se disputará la fase principal, mientras que el viernes arrancarán los cuartos de final. El sábado será el turno de las semifinales y el domingo se llevarán a cabo las finales de un torneo que cumple su decimosegunda edición.