«Quiero ayudar a que las chicas cumplan su sueño de vivir del tenis»

Con un sexto puesto en el ranking WTA en su haber, es una de las deportistas femeninas más importantes de nuestro país. Por sus logros deportivos, pero también por su ejemplo de superación y entrega. Carla Suárez, natural de Las Palmas de Gran Canaria, hija de un jugador de balonmano profesional y de una gimnasta, ha vivido por y para el deporte. Y ahora, tras colgar la raqueta, la grancanaria quiere devolver parte de lo que el tenis la ha dado desde su papel como seleccionadora española de la copa Billie Jean King. Estos días no pierde de vista a las jugadoras españolas que compiten en el ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas que se celebra hasta el 3 de agosto en el club Conde Jackson Maspalomas y del que además es imagen.

-Afincada en Barcelona y madre de dos niñas de dos años, ¿encuentra tiempo para venir a Gran Canaria?

-Tratamos de organizarnos para venir tres veces al año, en Navidades… Se echa de menos, pero por motivos personales y profesionales no puedo estar aquí todo lo que quisiera.

-Es la mejor tenista canaria de la historia, ¿qué significa para apoyar un torneo de esta categoría celebrado en tu tierra?

-Mucho. Me he dedicado al tenis prácticamente toda mi vida y el hecho de tener un torneo de esta calidad en la isla y de esta categoría es muy importante. Las jugadoras lo valoran mucho, saben que es un buen torneo y espero que se siga celebrando.

-Le hemos oído decir que para ellas es un lujo competir y entrenar en Gran Canaria ¿Qué lo hace tan especial?

-Obviamente la fecha del torneo, la temperatura y sobre todo la cercanía de toda la organización. Tener el hotel al lado es una maravilla y lo valoran mucho. En el circuito habrá tres, cuatro, cinco torneos así y te permite descansar mejor. Poder ir caminando al club es un lujo. Pero la cercanía de toda la organización y cómo se sienten aquí es lo mejor.

-¿Qué importancia tiene para Canarias y para Gran Canaria albergar un W100?

-Las jugadoras cuando organizan su calendario saben que van a tener un WTA100 en esas fechas y lo organizan queriendo estar en este torneo. Hablamos de jugadoras que se encuentran entre las 150 y 200 del mundo. Quieren estar aquí y eso es muy importante para España y para Canarias, jugadoras extranjeras que suben el nivel del torneo.

-Cuelga la raqueta y se convierte en seleccionadora. ¿Qué es lo que más le atrajo de este proyecto? ¿Por qué decide aceptar?

-Creo que para mí era interesante ayudar a las chicas, al tenis español femenino que me ha dado tanto, ayudar a que puedan rendir, conseguir sus objetivos y luchar por sus sueños.

-¿Qué diferencia encuentra entre ser jugadora y seleccionadora?

-Cuando eres jugadora tienes todo el protagonismo y casi todo depende de ti y como seleccionadora es al contrario. Mi papel es hacerles las cosas lo más sencillas posible, darles todas las facilidades a las jugadoras para que puedan rendir al máximo en pista. Se trata de ir vigilando, observando el tenis femenino y luego a la hora de competir estar con el equipo y con las jugadoras.

-¿Qué objetivos se ha marcado en esta nueva etapa?

-Nos encantaría ganar el título, claro, pero mi objetivo es que cada año haya más jugadoras que puedan llegar a ser profesionales y puedan vivir del tenis. Chicas con 16, 17, 18 años, a las que podamos ayudar, que la Federación se comprometa y que cumplan ese sueño.

-¿A qué jugadoras destacaría?

-Leyre Romero, Katling Quevedo, ambas en este torneo, Ane Mintegui, que ganó el Wimbledon Junior hace un par de años…Pueden tener oportunidades, están haciendo un buen proyecto, se lo toman en serio. Las tengo en el radar, en el punto de mira, (ríe). Me gusta cómo juegan, juegan diferente y tiene ese espíritu de lucha, de sacrificio, todo lo que conlleva ser tenista profesional.

-¿Qué opina sobre el deporte femenino? Igualdad de oportunidades, equidad en premios y trato…

-Yo creo que el deporte femenino siempre ha estado en auge y que hemos vivido siempre títulos y momentos inolvidables en muchas modalidades. Es verdad que el futbol ahora está teniendo mucho protagonismo, lo está haciendo muy bien y a nivel social es muy positivo porque es el deporte rey. Ha habido momentos en que no se ha valorado como debía y estábamos en un segundo plano. Ojalá que socialmente las cosas vayan cambiando y se valore lo que las chicas hacen en el deporte. En tenis con Arantxa y Conchita vivimos una gran época, ahora con Paula parece que puede haber buenos resultados. Como selección estamos entre las mejores ocho del mundo. Yo espero que las chicas en todos los deportes puedan seguir trabajando bien porque les dan las facilidades, los materiales y los centros necesarios y se siga hablando del deporte femenino.

-Y ahora, además, madre de dos niñas, ¿qué tal la experiencia?

-Como no sé lo que es tener una, lo llevo bastante bien (ríe). Mi trabajo me permite pasar mucho tiempo con ellas en casa y en verano está siendo divertido. Lo más importante es verlas crecer sanas.

-Una madre futbolista, la otra tenista, ¿qué les tira más?

-Darle una patada al balón está siendo más fácil que la raqueta, pueden hacerlo en casa a todas horas, la raqueta la ven como un juguete y a veces la usan como espada o martillo contra su hermana… De momento se decantan por la pelota, y claro, a mí me gusta mucho el fútbol, yo creo que a día de hoy han visto más fútbol que tenis. Al final ellas decidirán si quieren dedicarse profesionalmente, pero sí les vamos a inculcar la importancia del deporte por salud.

-Sexta del ranking WTA, una de las mejores tenistas españolas, ha superado un cáncer, madre… ¿alguna meta para el futuro?

-No tengo metas u objetivos, he tenido suerte de formar una familia, estamos todas sanas y ahora quiero disfrutar. No sólo de la familia que he creado, también de mis padres y mi hermano que han estado apoyándome toda la vida. Durante 20 años he estado viajando por el mundo y no he podido disfrutar de ellos.