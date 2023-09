Jaime Alcaraz y Darío Ortega avanzan en el Rafa Nadal Tour

CANARIAS7 Telde Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La 3ª jornada del Rafa Nadal Tour By Santander 2023, que se celebra desde el pasado lunes en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, ya tiene a los 48 protagonistas de los cuartos de final que alzarán el telón este viernes, a partir de las 09:30 horas en las categorías sub12, sub 14 y sub 16.

Dos de los grandes favoritos para conquistar el título en sus respectivas categorías son el grancanario Darío Ortega, campeón sub 14 del torneo celebrado recientemente en Madrid, y el murciano Jaime Alcaraz, vencedor del mismo torneo en la categoría sub 12. Ambos se clasificaron para la ronda de cuartos de final tras ganar sus partidos en dos sets. En la categoría sub 14, Ortega se deshizo del madrileño, Jorge Martínez, actual número 8 de España, por 6-4 y 6-2 en uno de los partidos más atractivos del campeonato, mientras que el menor de los hermanos Alcaraz se impuso al canario Álvaro Álamo por 6-2 y 6-4. Ampliar En lo tocante a la armada canaria, cabe destacar la presencia en la siguiente y decisiva ronda de Irene Vigara, Gabriela Paum, Lucía Rodríguez, Laura Tapia, Stefan Shanguichev y Javier Rodríguez Martel, entre otros. Carácter formativo El Rafa Nadal Tour By Santander es un circuito solidario dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 y puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca. Por segundo año consecutivo, Gran Canaria se erige en el destino propicio para disfrutar del tenis en categorías de formación. La cantera del deporte de la raqueta en el archipiélago continúa creciendo gracias al excelente trabajo que se hace con los más pequeños desde que dan sus primeros pasos en una modalidad deportiva tan atractiva como exigente. Ampliar El Rafa Nadal Tour es un circuito juvenil cuyos beneficios se destinan a los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en países como España y La India. El importe íntegro de las inscripciones de todos los participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de la web: www.fundacionrafanadal.org Son más de 200 deportistas los que iniciaron su andadura en la última parada del 10º aniversario del Rafa Nadal Tour By Santander 2023, aunque sólo 48 deportistas disfrutarán de la oportunidad de jugarse mañana el pase a las semifinales que se disputarán el sábado, 16 de septiembre. Un día después, se llevarán a cabo unas finales que prometen despertar un interés inusitado entre los amantes del tenis en Canarias. El Rafa Nadal Tour by Santander se creó con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa. No es un torneo más, sino un torneo con algo más. En cada una de las etapas se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo. Valores como el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso y la deportividad.

