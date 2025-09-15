Éxito en la clausura del Open Doble Bote Fundación Disa

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Open Doble Bote Fundación Disa de Tenis en Silla finalizó el pasado domingo en las pistas de tenis Carla Suárez del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, organizado por el Club Federado Doble Bote, primer club especializado en tenis en silla de la provincia de Las Palmas, y con el apoyo de la Fundación Disa, la Federación Canaria de Tenis y la Federación de Tenis de Gran Canaria.

Emotivo homenaje fue el que se dio en la entrega de trofeos a José María Martín, conocido por todos como «Jackie», figura pionera del deporte adaptado en tenis en silla de ruedas en Canarias y fundador del Club Deportivo Wheelchair Sports Jackie en Gran Canaria.

Cuadro de honor

Los campeones del torneo fueron en individuales José Guerra y Mar Díaz y los subcampeones Carlos Olivares Rebeca María Ortega; en dobles mixtos, los campeones serían José Guerra-José María Sánchez y los subcampeones, Vicente Díaz-Mar Díaz; el dobles consolación fue para la pareja José Manuel Granja-Miguel Rodríguez y el subcampeonato para Verónica Attili-Jose Yuriel García; el individual consolación lo ganó Rafael Millán.