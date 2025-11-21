A escena el Open Villa de Santa Brígida

CANARIAS7 Santa Brígida Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Las instalaciones del Club de Tenis Tafira fueron el pasado jueves el escenario de la presentación oficial del IV Open de Tenis Villa de Santa Brígida, un torneo que se celebrará del 30 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 y que volverá a convertir al municipio satauteño en uno de los puntos de referencia del tenis en Gran Canaria. El torneo, organizado por el Club de Tenis Tafira con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Brígida y de la Sociedad Municipal de Deportes, contará con una fase previa que se disputará del 30 de noviembre al 6 de diciembre y una fase final del 7 al 14 de diciembre. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de noviembre.

Al acto de presentación asistieron el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Brígida, Carlos Carrión, el presidente de la Federación Canaria de Tenis, José J. Sepúlveda y el presidente del Club de Tenis Tafira, Julián Fresno, quienes destacaron la importancia de seguir impulsando competiciones que favorezcan el crecimiento deportivo y social del municipio. En la fase previa, los campeones recibirán 100 € y los subcampeones 50 €. En la fase final, los premios ascienden a 600 € para los campeones, 300 € para los subcampeones y 150 € para los terceros y cuartos clasificados. En dobles, la pareja campeona obtendrá 200 € y la subcampeona 100 €.

En categoría masculina, el cuadro estará compuesto por 24 jugadores, a los que se sumarán 4 procedentes de la previa y 4 invitaciones (wild card). En la categoría femenina, el cuadro final reunirá a 12 jugadoras, más 2 clasificadas de la fase previa y 2 wild card.