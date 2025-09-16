Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El grancanario Pedro Manrique sigue adelante. Fotos; Maran Marketing

Más de una decena de raquetas canarias, a la segunda ronda del Rafa Nadal Tour By Santander

Tenis ·

Continúa el prestigioso certamen en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo

CANARIAS7

Telde

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:29

El Rafa Nadal Tour By Santander 2025 deparó una de las jornadas más intensas y trepidantes con la disputa de casi 30 partidos, de manera simultánea, en las once pistas que conforman las excelentes instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio de Telde.

La competición, que el lunes celebró la fase previa, se comienza a definir con la clasificación para la ronda de dieciseisavos de final de algunas de las raquetas llamadas a destacar en el torneo. Un total de veintisiete partidos se celebraron en una jornada vibrante, dentro y fuera de la pista, con partidos atractivos, emocionantes y muy equilibrados, como el que ganó en tres sets el tinerfeño Olivier Bournay ante Lorenzo Gimeno (6-2; 4-6;10-6) o el que conquistó Jaime Giménez de Miguel ante Iker Pérez, también en la manga decisiva (6-1;1-6; 6-4).

La representación canaria volvió a sobresalir con la clasificación para la siguiente ronda de los tinerfeños Adriana González, Alejandro García, Paola Crespo de Olano, Valeria García, Pablo Mansito, Martín Cabello, David Martín y Olivier Bournay, Julio Guigou y los grancanarios Eugenio Álvarez Montoro y Pedro Manrique de Lara.

Gran Canaria se viste de nuevo de gala, por cuarta edición consecutiva, para albergar un evento de grandes dimensiones en el deporte de la raqueta, como es el Rafa Nadal Tour by Santander.

