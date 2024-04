«Creo que en mi carrera hice algo más que ganar a Djokovic o Nadal»

Llegó a ser el 24 de la ATP, apuntando en su historial varios torneos y victorias de tronío, como las que certificó ante Djokovic o Nadal. Y en sus inicios, cuando ya se intuía que iba para figura, ganó el Roland Garros Júnior del año 2006. Pero Martin Klizan (Bratislava, 1989) decidió, ante la sorpresa general, decidió parar hace unos años. «Las lesiones, un calendario que dejó de motivarme, la pandemia, que lo revolucionó todo y me hundió por mi negativa a vacunarme... Se juntaron muchas cosas negativas y sí, me retiré», razona. De vuelta por amor al tenis («echaba de menos jugar, disfrutar, competir, entrenarme, ese estilo de vida que siempre tuve»), ahora compite en el TDC Series que acoge el Club El Cortijo en estos días. Nadie lo esperaba por Gran Canaria dada su talla internacional, pero ahí está, ya en semifinales y acumulando puntos y sensaciones para «progresar y ya se verá lo que pasa», en sus propias palabras. Atiende a CANARIAS7 son una sonrisa de principio a fin.

-Se le daba ya por retirado pero como que no...

-Llevo ya tres torneos con el que estoy jugando aquí. Gané uno, en el otro me quedé en semifinales y ahora vuelvo a optar al título. Estoy recién llegado de nuevo, pero con muchas ganas.

-¿Y con qué objetivo? ¿Quiere asumir la presión que ya antes caracterizó su carrera?

-Quiero disfrutar, ir día a día, entrenarme muy bien... No pienso a largo plazo. Obviamente, me gustaría ir poco a poco avanzando, rankearme lo mejor que se pueda. Pero no tiene sentido pensar eso ahora porque mi prioridad está en el presente.

-En su día, cuando desapareció del mapa, quedó la duda de por qué lo hacía. ¿Fueron las lesiones o hubo otro motivo?

-He tenido varias lesiones, en la mano izquierda, en las rodillas, pero, si tengo que ser sincero, sí que se dieron otros motivos. Todo coincide con la pandemia, cuando se reduce el calendario y se establece la obligatoriedad de vacunarse contra la covid para poder competir. Yo no quise hacerlo, como otros muchos deportistas, y entonces el protocolo de pasar test y pruebas era insoportable. Comencé a perder muchísimo dinero, no podía jugar con la regularidad que tenía, me desplomé en la clasificación individual... Me desilusioné y entré en un proceso que terminó haciendo que me apartara.

-¿Le pudo el estrés?

-No. Para nada. Siempre me gustó la presión, el estrés competitivo. Yo era muy feliz en mi vida como tenista profesional. Es verdad que odiaba viajar por la mañana y tampoco me gustaba ese excesivo control de la comida. Pero el tenis era mi pasión y lo viví a fondo. El público, la fama, los torneos, ganar y cuando no lo hacías volver a intentarlo para ganar de nuevo... Me gustaba. No me retiré por la presión. Fue más un desgaste progresivo y general.

-Y, de repente, otra vez con la raqueta.

-Inicié proyectos fuera del tenis pero no terminaron de funcionar como quería. Incluso entré en política. Empecé a hacer todo lo que no hacía antes, como ir a fiestas, salir con amigos, comer lo que quería... Pero poco a poco empecé a sentir que eso no era lo que deseaba para mi vida. Me miré al espejo y me dije que tenía que volver al deporte. Conocí a mi novia, que ha sido muy importante en el paso que he dado. Y reuní la fuerza necesaria para retomar la rutina de entrenamientos. Por eso he vuelto. Amo el tenis y pienso que, después del descanso voluntario que tuve, puedo escribir una nueva historia en mi deporte.

-¿Ganar a Nadal o Djokovic fue su mejor huella en el circuito?

-Estuvo bien. No todo el mundo puede ganar a dos jugadores como ellos. Supone un orgullo, desde luego. Pero son triunfos puntuales y creo que hice más que eso. Gané torneos importantes. Entre otros, un Roland Garros de promesas que para mí tiene mucho valor.

-¿Es su primera vez en Gran Canaria?

-Sí. Es la primera vez que compito aquí y me ha encantado esta isla. Amo el mar y tenerlo cerca me motiva. Encima la temperatura. Yo vivo en Bratislava y allí ahora mismo no hace este clima tan bueno. Agradezco muchísimo a la organización que me otorgara un wild card para poder competir aquí, en Telde, y trato de disfrutar de la experiencia y dar lo mejor que llevo dentro. No descarto repetir en el futuro.

Pareja ganadora con David Marrero

Klizan fue una de las parejas con las que el grancanario David Marrero compitió en dobles en la plenitud de su carrera. Y ambos se apuntaron, en el año 2016, el Open 250 de Umag (Croacia). En suelo croata ya habían alzado otro trofeo juntos en 2013. Es Marrero, por tanto, el vínculo que tiene Klizan con esta tierra ahora que anda de paso por aquí. Han podido coincidir en El Cortijo estos días aunque el teldense emprendió este viernes viaje a Miami por compromisos profesionales relacionados con su faceta de entrenador.