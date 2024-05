El Cortijo acoge la 11ª edición del Rafa Nadal By Tour Santander 2024

Las impecables instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, albergaron la presentación de la 11ª edición del Rafa Nadal Tour By Santander 2024, que alzará el telón el 18 de mayo y lo cerrará el domingo, 26 de mayo, con la participación de más de 300 prometedores tenistas que harán las delicias, por tercer año consecutivo en Gran Canaria, de los amantes del deporte de la raqueta.

Con un incremento récord de casi 100 deportistas más en relación a la edición del 2023, el Rafa Nadal Tour By Santander se erige, de nuevo, en el torneo solidario de tenis por excelencia a nivel nacional. Un que circuito que está dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en las modalidades masculina y femenina, puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, y que contará con los mejores exponentes de Canarias y España.

Las mejores raquetas nacionales

Jugadores de gran talento como el tinerfeño Stefan Sangichev, el grancanario Álvaro Monzón, el murciano Jaime Alcaraz, hermano menor de la estrella mundial del tenis, Carlos Alcaraz, o el australiano Austin Feltham en la modalidad masculina y la pucelana Ainara Jiménez y las grancanarias, Gabriela Paun y Lucía Rodríguez, en la femenina, son algunos de los grandes alicientes para disfrutar de ocho días de intensa actividad tenística. La armada canaria, este año más que nunca, dejará su sello de calidad con casi 130 participantes, lo que supone más de un 40% del total de inscritos.

La gerente del Instituto Insular de Deportes, Leticia López, quiso destacar, no solo lo que de promoción del deporte base supone el torneo, sino «la importancia que tienen los valores que encarna la figura del padrino del evento, Rafa Nadal. Valores como la disciplina, la perseverancia, la competitividad y la solida-ridad, que se transmiten fielmente en este gran acontecimiento deportivo», subrayó.

Mientras, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, hizo hincapié en «el orgullo que supone para el Ayuntamiento de Telde y para la concejalía de Deportes acoger un torneo de estas características. Para los niños y niñas que van a tomar parte, no solo es importante ganar, sino aprender y llevar a la práctica una serie de valores que les acompañarán el resto de su vida».

JF Fernández es el director del circuito Rafa Nadal Tour By Santander que recorre, además de Gran Canaria, las sedes de Barcelona, Sevilla, Mallorca, Madrid, Valencia y Gijón: «Estamos contentos de estar aquí por tercer año consecutivo, gracias al buen hacer del Tennis Academy El Cortijo, y muy felices de ver la gran representación canaria que va a tener la oportunidad de vivir una experiencia deportiva inolvidable. Esperamos seguir viniendo a las islas durante muchos años más», aseguró.