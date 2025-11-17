El teldense Izan Cabrera se trae el bronce del Mundial celebrado en Pamplona

CANARIAS7 Telde Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:32 Comenta Compartir

El gimnasta del Club Olimpus Zeus de Gran Canaria Izan Cabrera ha conseguido la medalla de bronce júnior en el Campeonato del Mundo por edades que se ha celebrado por primera vez en España, en concreto, en Pamplona.

Izan viene ya despuntando desde hace ya varios años con varias medallas nacionales.

Este año 2025 ganaba la XV Copa Internacional de Galicia, en el mes de marzo, en el dobleminitramp y, en el mes de junio, se proclama Campeón de España en sincronismo (parejas en cama elástica). Gracias a la Federación Canaria y como preparación para el Mundial, se desplazó a la Loulé Cup, prestigiosa competición internacional que se celebra en Portugal y en la que consigue la medalla de plata.

Evolución

Este año no ha podido ser mejor con el broche del bronce en la final del campeonato del mundo en la categoría junior después de tener que pasar dos clasificaciones antes de la final.

Cabrera está entrenado por David Taisma, prestigioso entrenador canario que tiene en su haber numerosos campeones de España y un gimnasta plata junior en el europeo con la Selección Española y consigue al fin llegar a la cima en un Mundial.