Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
Izan Cabrera muestra, con orgullo, su bronce en Pamplona. C7

El teldense Izan Cabrera se trae el bronce del Mundial celebrado en Pamplona

Gimnasia ·

Enorme éxito el del miembro del Club Olimpus Zeus

CANARIAS7

Telde

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:32

Comenta

El gimnasta del Club Olimpus Zeus de Gran Canaria Izan Cabrera ha conseguido la medalla de bronce júnior en el Campeonato del Mundo por edades que se ha celebrado por primera vez en España, en concreto, en Pamplona.

Izan viene ya despuntando desde hace ya varios años con varias medallas nacionales.

Este año 2025 ganaba la XV Copa Internacional de Galicia, en el mes de marzo, en el dobleminitramp y, en el mes de junio, se proclama Campeón de España en sincronismo (parejas en cama elástica). Gracias a la Federación Canaria y como preparación para el Mundial, se desplazó a la Loulé Cup, prestigiosa competición internacional que se celebra en Portugal y en la que consigue la medalla de plata.

Evolución

Este año no ha podido ser mejor con el broche del bronce en la final del campeonato del mundo en la categoría junior después de tener que pasar dos clasificaciones antes de la final.

Cabrera está entrenado por David Taisma, prestigioso entrenador canario que tiene en su haber numerosos campeones de España y un gimnasta plata junior en el europeo con la Selección Española y consigue al fin llegar a la cima en un Mundial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Inmaculada Medina dimite como concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: «No debo seguir desempeñando mis funciones»
  2. 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  5. 5 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  6. 6 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  7. 7 La Justicia declara procedente el despido de Agustín Díaz en la Sociedad de Promoción
  8. 8 Más de mil personas protestan en la costa de Telde por la contaminación marina
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 17 de noviembre
  10. 10 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El teldense Izan Cabrera se trae el bronce del Mundial celebrado en Pamplona

El teldense Izan Cabrera se trae el bronce del Mundial celebrado en Pamplona