El Taburiente logra un meritorio empate

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

La UD Taburiente sumó su primer punto de la temporada tras empatar (3-3) frente al Sardinero HC en su estreno como local en la División de Honor masculina. El encuentro estuvo marcado por un inicio dubitativo de los amarillos, que pagaron caro los errores en el primer cuarto, pero también por la capacidad de reacción y el carácter mostrados en la segunda parte.

El arranque fue cuesta arriba para los locales. El Sardinero aprovechó sus tres primeras llegadas para situarse con un 0-2 en el marcador en apenas un cuarto de juego. El Taburiente no encontraba ritmo ni precisión en sus circulaciones y se marchó al descanso con la desventaja intacta.

Tras el paso por vestuarios, los amarillos dieron un paso al frente. Pese a encajar el 0-3 en una acción aislada, el equipo reaccionó con intensidad y ambición. Un penalti directo transformado por Gorka abrió la remontada, que continuó con dos tantos de Ricardo Santana tras rechaces en penaltis córner. Con el 3-3, el Taburiente dominó con claridad, acumuló entradas al área y rozó incluso la remontada completa.

En los últimos cinco minutos, una tarjeta amarilla obligó a los grancanarios a jugar en inferioridad, lo que redujo sus opciones de ir a por la victoria. Aun así, lograron conservar un empate que premia el esfuerzo y la fe de un equipo que demostró carácter competitivo.

El femenino cae contra el campeón La UD Taburiente femenino cayó este fin de semana por 0-2 ante el Club de Campo Villa de Madrid, vigente campeón de la Liga Iberdrola. El conjunto amarillo afrontaba uno de los retos más difíciles del campeonato y, pese al marcador, dejó buenas sensaciones en varios tramos del partido. El primer cuarto se decantó pronto para las madrileñas, que abrieron el marcador aprovechando un despiste defensivo. Sin embargo, lejos de venirse abajo, las grancanarias respondieron con orden y valentía. El segundo cuarto fue el mejor de las locales, que generaron varias ocasiones claras: dos manos a mano frente a la guardameta rival y un penalti córner que pudo significar el empate. La falta de puntería impidió equilibrar el marcador. Tras el descanso, el ritmo del Club de Campo se hizo notar. Con mayor fondo físico y una plantilla más larga, el vigente campeón elevó la intensidad y dificultó la presión alta del Taburiente. El calor y la escasez de rotaciones pasaron factura al equipo insular, que perdió frescura y acumuló más trabajo defensivo en torno a su portera, protagonista con varias intervenciones de mérito. En el último cuarto, una pérdida en la zona derecha permitió al Club de Campo firmar el definitivo 0-2 tras una acción por línea de fondo. Aun así, el conjunto amarillo no dejó de intentarlo hasta el final.

Temas

Iberdrola