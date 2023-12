Suárez y Trigo, campeones del circuito nacional de surf en Gran Canaria

El Open LPA Surf City 2023 ya tiene ganadores, son el cántabro Jacobo Trigo y la tinerfeña Melania Suárez, que con estas victorias hacen doblete además convirtiéndose en los campeones del circuito nacional de surf en categoría masculina y femenina pertenecientes a las ligas Surfing.es e Iberdrola.

Jornada de alto voltaje con un enorme nivel competitivo y surf de calidad. La Avenida de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, lucía abarrotada de miles de aficionados que no quisieron perderse en el agua a los mejores del surf nacional en una jornada de olas espectaculares, condiciones dignas de una gran final y el mejor ambiente de surf.

La primera semifinal tenía a las chicas como protagonistas. Dos canarias, Lucía Machado y Melania Suárez, una de las candidatas al título, lograban clasificarse con superioridad. Machado sorprendía con maniobras espectaculares y Suárez pasaba a la final con puntuaciones de infarto. Dos vascas se clasificaban en la segunda semifinal de la jornada, Ariane Ochoa y Nadia Erostarbe, una de las favoritas del torneo. Ambas tiraban de veteranía para pasar a la gran final del campeonato.

Semifinales masculinas de infarto, la primera de ellas enfrentaba a dos vascos Rubén Vitoria y Adur Amatriaín y dos grancanarios, Luis Díaz y un jovencísimo Moisés Domínguez, que llegaba firmando un campeonato espectacular. Increíble el nivel de esta manga, con giros radicales y puro espectáculo ante el aplauso de los asistentes. Domínguez se clasificaba en primera posición con dominio y mucha solvencia. Díaz lograba el pase a la final y afianzaba sus opciones al título nacional anotando sus dos mejores olas en el último minuto. La segunda semifinal volvía a subir la emoción, La veteranía del catalán Vicente Romero lo clasificaba a la final masculina. Jacobo Trigo, con algunas de las maniobras más difíciles de la jornada, y opciones para el título de campeón del circuito, pasaba junto a él a la siguiente manga.

Llegaba el momento de la gran final femenina con dos canarias, Lucía Machado y Melania Suárez y las vascas Nadia Erostarbe y Ariane Ochoa. Dos de ellas, Suárez y Erostarbe, pujando por el título nacional, lo que añadía emoción a la manga. Giros combinados de Machado y Suárez, maniobras muy potentes de Erostarbe, los últimos minutos de la final se convertían en una pugna entre las dos candidatas a campeona del circuito. La tinerfeña Melania Suárez ponía en pie a toda la playa anotándose la mejor ola del campeonato hasta el momento, con un 8,67 y convirtiéndose en campeona del Open LPA Surf City 2023. En los últimos segundos de la manga, una ola de Ariane Ochoa dejaba a Nadia en tercer lugar, lo que daba a Melania además el título de campeona del circuito nacional 2023.

Final trepidante en categoría masculina, con dos candidatos al título nacional, Jacobo Trigo y Luís Díaz, uno de los surfistas más destacados del panorama español, Vicente Romero y la joven promesa Moisés Domínguez, brillante durante todo el campeonato. Toda una declaración de intenciones por parte de Jacobo Trigo, que ya desde el primer minuto se hacía con la mejor ola, 8.67. Sus rivales no se quedaban atrás, triples giros de Díaz o aéreos de Romero con unas condiciones impresionantes de olas y una avenida completamente llena de público. Control y superioridad por parte de Trigo, que se hacía con el campeonato. Díaz intentó hasta el último minuto hacerse con el título de campeón del circuito, que se le escapaba por unas décimas y se quedaba en manos del cántabro Trigo.

Melania Suárez confesaba que «me planteé intentar hacer bien las tres últimas pruebas y lo he rematado ganando en Gran Canaria y compitiendo además con mi amiga Lucía Machado. Lo cierto es que cuando sonó el final estuve a punto de llorar.» Jacobo Trigo, por su parte, aseguraba que, «después de una temporada que empecé lesionado fui remontando campeonato a campeonato y aunque en Tenerife no me fue muy bien me animaron para llegar aquí y mi sorpresa ha sido hacer un campeonato redondo y ganar el torno y el circuito«.

A continuación, tenía lugar la entrega de trofeos con la presencia del representante de la Federación Canaria de Surfing, Isaac Brito, el director deportivo del Open LPA Surf City 2023, Sergio San Román, la CEO de MPG Events, promotora del torneo, Laura Cambil y el directo del Open LPA Surf City 2023, Vicente Pérez, que se mostraba «muy satisfecho por los miles de aficionados que han podido presenciar un año más el mejor surf de España.» Con un broche inmejorable, «no hay mejor colofón que el hecho de que el surf canario se vea representado en las finales con una ganadora isleña. Esperamos que el 2024 sea igual o mejor«.

Mañana domingo el evento continúa, el Open LPA Surf City 2023 sigue ofreciendo opciones muy interesantes en la Avenida de Las Canteras. Un festival de longboard con la participación de los más destacados surfistas de esta modalidad, bodysurf, charlas medioambientales y talleres sobre la seguridad en el mar y primeros auxilios impartido por la Asociación de Socorristas de las Islas Canarias, sin olvidarnos de la participación de Trisomía 21, la asociación que trabaja con personas con Síndrome de Down, que se aceptan el reto de subirse a una tabla. Surf y diversión para todos durante toda la jornada.

El Open Lpa Surf City 2023, está organizado por MPG Events, junto a la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinan Cabildo de Gran Canaria a través de su Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboran, Alisios, Viveros Godoy, Aguas de Firgas, Decoratina Vinilos Decorativos, Audiovisuales Canarias, Jack Butler Surfboards y Rock Islands.