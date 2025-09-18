Soliveres, Lavernhe, Rinder y Badr encabezan el Europeo de Gran Canaria

El ETB Gran Canaria Pro 2025 agota todas sus plazas con la participación de más de 130 atletas llegados de todo el mundo | La cita tendrá lugar del 2 al 5 de octubre en la ola de La Cícer

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:37

Gran Canaria ya se prepara para celebrar la edición 2025 del ETB Gran Canaria Pro, un campeonato perteneciente al European Tour of Bodyboard de la European Surfing Federation. La cita está fijada del 2 al 5 de octubre en la playa de Las Canteras, en la ola de La Cícer, con la participación de más de 130 atletas llegados de Portugal, Francia, Marruecos, Islas Reunión, Inglaterra o Chile.

La prueba grancanaria será la tercera etapa del calendario de bodyboard europeo 2025, que por cuarto año consecutivo se sitúa como una de las competiciones internacionales de bodyboard con mayor participación. Con sus plazas agotadas en tan solo cuarenta días, la ola de La Cícer será el escenario por donde pasarán 133 atletas entablados en las modalidades Men, Women, Junior y Dropknee.

La edición 2025 es la más internacional de todas las celebradas, con una cuota del 42% de deportistas llegados de fuera de España. El ETB Gran Canaria Pro se afianza así como una de las competiciones internacionales de mayor prestigio de la Federación de Europa de Bodyboard.

Estas extraordinarias cifras de inscripción se unen al mayor nivel de riders que ha tenido la prueba grancanaria desde sus inicios. En categoría hombre destaca la participación del actual campeón mundial y europeo, Armide Soliveres, el doble campeón mundial, Amaury Lavernhe y el marroquí Eddine Badr, unos de los atletas revelación del momento del tour mundial. A ellos se unirán los también campeones mundiales junior Jorge Hernández y Alexander Montes y los campeones de España Samuel Brito y Jonathan Vega que convertirán la categoría MEN en una de las más disputadas.

En mujeres, el listado de inscritas viene encabezado por la reciente campeona mundial Alexandra Rider y la subcampeona mundial Teresa Miranda que compartirán cartel de favoritas con la actual campeona de Europa, la portuguesa Teresa Padrela, la campeona francesa, Lisa Labadie y la actual campeona de España, la grancanaria Mar Suanzes.

El galdense Mauro Quesada en Junior y el venezolano David Valladares en Dropknee, actuales campeones de Europa en sus respectivas modalidades defenderán sus títulos ante figuras internacionales como la joven promesa portuguesa, Vicente Campos o el rider de Reunión, Fabien Thazar.

Toda la información del ETB Gran Canaria Pro 2025 estará disponible en sus redes sociales en el perfil @etbgancanariapro, así como en su web oficial www.grancanariaprobb.com.

El ETB GRAN CANARIA PRO 2025 está organizado por MPG Events en colaboración con la European Surfing Federation y la Federación Canaria de Surfing. Patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias a través de la viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte y Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Colaboran las marcas Alisios, Viveros Godoy, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Audiovisuales Canarias, Aguas de Firgas, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Brisa Bodyboard, Emicela y Martínez Cano Canarias.

