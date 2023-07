Silvia Trigueros debuta en la 360º The Challenge

La carrera de ultra distancia 360º The Challenge Gran Canaria comienza a sumar figuras míticas del mundo del trail running. La corredora vasca Silvia Trigueros, ganadora en tres ocasiones del Tor des Geants, estará el próximo 15 de noviembre en la salida de Tejeda para enfrentarse a los más de 250 kilómetros y 13.000 metros de desnivel positivo de la prueba. «Es un reto contra mi misma», asegura la atleta del equipo Scarpa, que regresa a la isla siete años después de su última participación en Transgrancanaria.

Desde entonces ha llovido mucho. Trigueros era una atleta especializada en carreras que llegaban hasta los 170 kilómetros como la Ehunmilak Ultra-Trail, de la que es la reina con seis victorias consecutivas. En 2015, cruzó décima la meta de la Transgrancanaria y un año después se quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto. Aquello fue la antesala de un paso más en su carrera como una de las mejores corredoras de ultradistancia.

A partir de 2016 comenzó su idilio con Tor des Geants, una competición de 340 kilómetros y 28.000 metros de desnivel positivo que se celebra cada septiembre en los Alpes italianos. Dos años después, la deportista del pequeño pueblo vizcaíno de Abadiño consiguió el primero de sus tres triunfos en la mítica prueba convirtiéndose en toda una leyenda para el Valle de Aosta.

Trigueros llega este año a la 360º The Challenge Gran Canaria, una prueba organizada por Arista Eventos, con el objetivo claro. «Es un reto contra mi misma», asegura la vasca. «A ver si soy capaz de, sin ayuda externa, poder terminar la carrera cumpliendo los tiempos que me marque», añade la corredora, quien tiene un buen sabor de boca de sus dos participaciones en la Transgrancanaria . «Recuerdo el buen ambiente que hay, el Roque Nublo me pareció espectacular y también que había mucho, mucho calor... espero que no haga tanto en noviembre», comenta.