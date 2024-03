«Me siento como nunca: más fuerte, más ágil, más preparado... A tope»

Uno de los prospectos en los que más esperanzas hay puestas en el boxeo grancanario es Fran Valdivia, quien, a sus 24 años, y con la cultura adquirida por pertenecer a una saga respetada y con tradición en el ring, dice sentirse en un momento «inmejorable» de su carrera.

–Desde noviembre no pelea. ¿Cómo cree que será su reaparición el próximo sábado?

–Realmente creo que todo va a ir bien porqueme siento más fuerte, más ágil y más preparado que nunca. A tope en todos los sentidos.

–¿Qué le ha hecho alcanzar este punto de plenitud?

–He invertido en un nutricionista y el cambio ha sido bastante grande y positivo. Lo he notado muchísimo. Estoy ahora en 78 kilos y tengo que bajar a 74, pero en eso no habrá ningún tipo de problema y gracias a los hábitos que he adquirido. Evidentemente, eso se complementa con los entrenamientos. Todo ayuda y suma.

–No hay título en juego pero el objetivo para este combate pasa por lo de siempre: ganar.

–Así es. No tengo prisas ni agobios por ir a por el Nacional o pelear por un cinturón. Soy joven y tengo mucho tiempo por delante para seguir evolucionando, perfeccionando mi boxeo antes de afrontar retos importantes. Quiero coger rodaje, pelear mucho, aprender. Si puedo ir este mismo año a por el título de España, perfecto. Y si tengo que esperar a 2025, pues igual. No quiero precipitarme en ningún sentido. Y en ese camino que estoy llevando, ganar peleas es muy importante. Este sábado me he propuesto dar lo mejor que llevo dentro, como hago siempre que subo al ring. Y si lo consigo, desde luego que estaré muy cerca de la victoria.

–Su presencia está enmarcada en una velada de cantera y con jóvenes promesas que quieren abrirse paso, como ocurrió con usted en su día. ¿Le motiva aún más esta circunstancia?

–Para mí es un orgullo. Muchas veces estuve en este tipo de campeonatos y lo recuerdo con bastante cariño. Además, siempre me fue muy bien. Tenemos la suerte de disfrutar de una gran cantera y para todos los que están saliendo de abajo es muy importante sentirse protagonistas y tener el apoyo de la afición.Ojalá todo salga como se merecen.