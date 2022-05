Atractivo fin de semana con doble jornada de botes

Este fin de semana habrá doble jornada de Vela Latina Canaria. El Comité de Regatas ha modificado el calendario previsto y ha programado para este sábado el inicio del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, aplazado en su día por el accidente del Unión San Cristóbal con el bote Estibadores Portuarios. Para el mediodía del domingo se ha programado la tercera jornada del Campeonato Aguas de Teror.

El orden de salida establecido, es el siguiente: El Disa Roque Nublo ULPGC tendrá el privilegio de salir en primera posición, seguido de Poeta Tomás Morales Clipper (2º), Villa de Teror (3º), Porteño Atlantec Sabor a Gloria (4º), Chacalote a Blue Thing in the Cloud (5º), Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas (6º), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (7º), Estibadores Portuarios Fundación Belén María (8º), Spar Guerra del Río (9º), Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave (10º), Villa de Agüimes Ybarra (11º), Hospital La Paloma Pueblo Guanche (12º) y, en último lugar, Minerva Hoteles Vistaflor Idamar (13º). Los cuatro peores tiempos quedarán eliminados.

El domingo, Campeonato Aguas de Teror, las 12:00 horas, con al disputa de la tercera jornada. Los primeros botes en salir serán los del grupo A, donde al líder, Poeta Tomás Morales Clipper, le toca jornada de descanso, y su perseguidor, el Villa de Teror, tiene la misión de superar a un Estibadores Portuarios Fundación Belén María que aún no ha conseguido vencer en este arranque de Campeonato. También tiene la intención de asaltar el liderato el Villa de Agüimes Ybarra, tercero con 4 puntos, que pega con el Chacalote A Blue Thing in the Cloud. Otro que tendría opciones de igualar la primera posición es el Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que se mide al Spar Guerra del Río.

En el grupo B del Campeonato Aguas de Teror defienden la primera posición el Minerva Hoteles Vistaflor - Idamar y el Puerto de la Luz Fundación Puertos de Las Palmas, que se enfrentarán al Tara del Mar Clínica Dental Daida Cerrajería La Llave y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes. La tercera pega del grupo la protagonizarán el Disa Roque Nublo ULPGC y el Porteño Atlantec Sabor a Gloria, con ambos botes igualados en la tabla clasificatoria con 4 puntos.

El público volverá a darse cita en la Avenida Marítima para seguir las evoluciones de la regata con total seguridad, gracias al dispositivo de tierra que la Federación de Vela Latina Canaria, en colaboración con la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, habilitará a lo largo del recorrido en dos de los carriles de la autovía . Las pegas también se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales en redes sociales de la Federación de Vela Latina Canaria.