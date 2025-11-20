Este sábado, cita con la tradicional Gran Canaria Swimrun

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Se presentó de manera la Gran Canaria Swimrun se llevará a cabo este sábado con la participación de 250 atletas que recorrerán un circuito que transita por enclaves como la zona Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias y el Real Club Náutico.

El evento está organizado por DG Eventos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el IMD y la Fundación Puertos de Las Palmas. con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria y la colaboración del Arsenal y el Real Club Náutico de Gran Canaria.En el acto de presentación estuvieron el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo; la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales; el representante del Arsenal, Capitán de Fragata Alberto Escribano; el gerente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Alberto García; y el director de Swimrun Series Canarias, Andy Ortega.

Circuito urbano

Este evento sin precedentes transformará las calles y la costa de Las Palmas de Gran Canaria en un vibrante circuito donde deporte y ciudad se fusionan.

Con salida y la meta en la playa de Las Alcaravaneras, la Gran Canaria Swimrun 2025 ofrece varias modalidades adaptadas a distintos niveles de exigencia. La categoría SPRINT, la más exigente, contempla un recorrido total de 12.650 metros, con 2.880 metros de natación y 9.770 metros de carrera.

Por su parte, la categoría OPEN propone una distancia más accesible de 6.325 metros, que combina 1.440 metros a nado y 4.885 metros de carrera. Ambas pruebas comenzarán a las 13:00 horas desde la playa de Las Alcaravaneras, y se podrá participar de forma individual o en parejas (modalidades SOLO o TEAM).

Además, la organización apuesta por el relevo generacional del deporte con la incorporación de la Gran Canaria Swimrun Kids, una prueba infantil que se desarrollará a partir de las 12:00 horas. Podrán participar menores de entre 10 y 17 años, divididos en dos categorías: de 10 a 13 años, con un recorrido de 1.000 metros (200 metros de natación y 800 metros de carrera); y de 14 a 17 años, con una distancia de 2.000 metros (400 metros de natación y 1.600 metros de carrera).