Rubén Amador: «El nivel de los tiradores canarios es muy alto»

El pasado fin de semana, varios tiradores y equipos de Canarias se desplazaron a As Pontes Galicia, para participar en el Campeonato de España de IPSC y de ahí se trajeron importantes títulos, entre ellos el de subcampeón de la División Estándar para un joven de 24 años de Telde y que ha elegido como su deporte los Recorridos de Tiro. Su progresión ha sido meteórica y en solo un año ha conseguido ya ser el número uno en el ranking de su división y traerse para Canarias un subcampeonato. Le espera un gran porvenir en este deporte.

-¿Quien es Rubén Amador?

-Soy un chico de 24 años de un pueblito de Telde. Desde pequeño me ha interesado siempre la mecánica y el funcionamiento de las cosas. Esto me ha llevado a estudiar ingeniería mecánica. La pasión por las armas está de la mano de la mecánica, me encanta su funcionamiento sencillo pero preciso, es algo que desde niño me apasiona junto con el diseño, pero si tuviera que definir mi personalidad en una palabra sería apasionado.

-¿Por qué eligió los Recorridos de Tiro como su deporte?

-Empecé yendo de pequeño al campo de tiro con mis padres y mi hermano, allí nos quedamos mi hermano y yo viendo como mi padre, junto a un grupo de amigos tiraban al plato, desde entonces el olor a pólvora se quedó grabado en mi memoria. Un día, recuerdo ir a un campo donde se celebraba un campeonato de recorridos de tiro y me llamó mucho la atención ya que se usaban armas cortas y era diferente a lo que desde niño había visto. La curiosidad me invadió y le pregunté a mi padre que me dijo, que las licencias de arma corta eran muy difíciles de obtener y que el deporte era muy caro. pero la duda y la curiosidad se mantuvo por años en mi cabeza hasta que un compañero de universidad me dijo de sacarnos la licencia juntos. Me empecé a sacar la licencia y en uno de los entrenamientos vi a un tirador, que ahora es amigo mío, entrar con un cinto bastante extraño con una pistola a la cintura e inmediatamente recordé aquel día con mi padre. Terminé el entrenamiento y fui a ver como él entrenaba y decidí que era la rama de la precisión que más me gustaba.

-Lleva poco tiempo en este deporte y ya ha conseguido el subcampeonato de España.

-Bueno, el camino no ha sido fácil, he dedicado mucho tiempo y esfuerzo para poder ser competitivo y aun así cometo muchos errores por falta de experiencia. Como todo en la vida siempre hay cosas que aprender y nunca uno se da por satisfecho tras finalizar una competición, siempre hay que pulir algún aspecto de nuestras habilidades, buscando siempre lo que sabemos que no existe, la perfección. esa búsqueda es lo que te hace seguir adelante.

-¿Cuáles han sido las claves para llegar hasta donde ha llegado en tan poco tiempo?

-La clave es sencilla, como en todo deporte es dedicarle tiempo y esfuerzo. hacer las cosas con cabeza y pasión, sobre todo no perder la concentración de lo que se está haciendo ya que nuestra herramienta deportiva es un arma de fuego. Lo primordial en este deporte es entrenar siempre respetando la seguridad por el bien de los demás y el nuestro. Cuando se está entrenando es muy fácil perder la concentración del entrenamiento y tendemos a gastar munición en vano sin seguir el plan establecido. Es importante ceñirnos a un plan y trabajar fijándonos siempre en nuestro camino y marcándose una referencia para ver nuestro progreso.

-En este deporte hay muy buenos tiradores españoles. ¿Quienes han sido sus referentes?

-Sí, el nivel de los tiradores españoles es muy alto, me parece increíble que con la cantidad de restricciones que tenemos los deportistas con las armas, consumibles, etc. tengamos tal nivel. En España hay dos tiradores que destacan por encima de todos, uno era Jorge Ballesteros, que lamentablemente ya no está con nosotros, y Eduardo de Cobos. Este último tengo la gran suerte de que es canario, concretamente de Tenerife, y por este motivo lo tomé de referencia en un principio en competiciones sociales, cuando él venía para ver mis progresos. Pronto se dio cuenta como profesional de las habilidades y potencial que yo tenía en este deporte y se convirtió hasta el día de hoy en mi maestro y parte de mi familia. Gran parte del éxito que he tenido en tan poco tiempo se lo debo a él, que me ha abierto su corazón y conocimientos. me ha condensado 35 años dedicados a este deporte y me los ha entregado en bandeja de plata y obviamente he intentado aprovechar y absorber la máxima información posible. Es un deporte muy muy complicado que visto desde fuera no lo parece, pero el alto nivel los campeonatos se deciden por décimas de segundo.

-Los Recorridos de Tiro (IPSC) exigen mucho entrenamiento y además no es nada barato. ¿Quienes le han ayudado en su camino a la victoria?

-Afortunadamente me ha ayudado mucha gente, especialmente mi familia que siempre me apoya para salir a los campeonatos y en los entrenamientos. También es muy especial el apoyo que me han prestado mis amigos del Club Camino de Leñadores, sin ellos mi progreso en este deporte no hubiera sido ni la mitad de rápido. Hay menciones especiales como mi compañero incansable de viaje, Dionisio, que siempre me ha apoyado y sin el parte de los viajes se me hubieran hecho imposibles. También me gustaría mencionar a mis patrocinadores, Arsenal Bullets y Armería Medina, ya que sin ellos el volumen de entrenamiento necesario sería inviable. El nivel de los tiradores canarios es muy alto y gran parte de este éxito se debe también al apoyo de la Federación Canaria de Tiro Olímpico, que nos ayuda a salir de las islas a representarlas a nivel nacional e internacional.

-Es consciente que será el referente para muchos jóvenes, ¿qué les diría para conseguir sacar el máximo de ellos?

-Lo que les recomendaría es lo que me recomendaron a mí, entrenar, entrenar y entrenar, siempre recuerda de dónde vienes y adónde has llegado hasta el momento, eso te hará recobrar fuerzas cuando estés desmotivado. tienes un objetivo personal que cumplir y nadie te lo va a regalar. Nunca esperes estar satisfecho con tu rendimiento, eso no existe. en el entrenamiento es donde está el éxito, en mejorar día a día.

-¿Cuál es su objetivo a corto y medio plazo?

-Mi objetivo a corto plazo es el Campeonato de Europa en Grecia, no tengo ninguna expectativa con respecto al europeo, solo el hecho de ir a representar a mi país es un honor que no todo el mundo ha tenido y estoy muy agradecido por eso. Con respecto a mis objetivos a largo plazo no tengo marcado ninguno en específico, mi único objetivo es seguir mejorando poco a poco, para poder estar preparado para futuros desafíos.

-¿Le gustaría añadir algo más?

-Me gustaría agradecer esta entrevista, ya que le da visibilidad a un deporte precioso que es el IPSC. En España este deporte no tiene mucha visibilidad, pero sí bastantes deportistas y estoy seguro de que serían muchísimos más si se le diera más importancia. He de aclarar que en nuestro país por desgracia estamos muy limitados los deportistas que practicamos este deporte en cuanto a la venta de materiales tan necesarios como la munición. También estamos limitados en nuestros entrenamientos, esto hace que no podamos entrenar como nuestros competidores en Europa, donde la normativa es más abierta con respecto a los deportistas. Quisiera agradecer a todos los que me han apoyado en el camino y me siguen apoyando, vuestro apoyo significa mucho para mí. Le quisiera dejar un mensaje a todos aquellos que quieran empezar en este deporte, cualquier duda que tengan acudan al club y allí se les aclaran las dudas y se les guiará en el proceso, créanme les encantará.