Rousseaux: «Cuando damos el máximo nivel, podemos ser imparables»

Tomas Rousseaux (Jette, Bélgica, 1994) afronta su primera temporada en el Club Voleibol Guaguas, en donde ha caído de lleno con la sintonía del equipo, consolidándose como una pieza clave con el rol de «receptor-atacante» en el puzzle de Sergio Miguel Camarero.

–¿Se siente adaptado al equipo de Camarero?

–Sí. Al principio siempre hay un período de adaptación pero ahora mismo estoy muy cómodo. Desafortunadamente, tuvimos algunos de los partidos más importantes (clasificación para la Champions League) muy temprano en la temporada, en una fase en la que aún estábamos desarrollando nuestro estilo de juego. Aún así, tuvimos un buen recorrido en la CEV Cup con partidos valiosos y muy gratificantes, aunque teníamos mayores expectativas a nivel internacional.

-¿Cuáles son sus retos?

-Tenemos grandes expectativas como equipo. Llegué a Gran Canaria con la intención de convertirme en campeón de España. En esta liga somos el rival a batir. He estado en ambos lados de la historia en otras competiciones. Cuando eres favorito, a la gente le encanta verte perder y que gane el «pequeño». Somos conscientes de esto y tratamos de asumir ese rol lo mejor posible.

-¿Qué opina del arbitraje en la Superliga Masculina?

-Es lo único que me molesta. Después de haber jugado por toda Europa, el nivel del arbitraje en la liga española es bajo y me sorprende. Incluso en Arabia Saudita, los árbitros y jueces de línea tienen mejor criterio. A veces se hace realmente difícil. Sé que nuestro entrenador tiene una reputación entre los árbitros por su pasión, pero parece evidente que algunos ya vienen predispuestos a pitar en su contra. Una especie de VARno estaría nada mal, porque nuestro voleibol cambiaría completamente. Incluso en Bélgica, el ochenta por ciento de los partidos cuentan con video check. Creo que en España también es posible. Con respeto, ¿los árbitros analizan sus propios partidos?... Creo que es responsabilidad de la Federación Española mejorar el nivel de profesionalidad porque la liga española tiene muchísimo potencial.

–¿Cómo está el vestuario?¿Mantiene buena relación con sus compañeros?

–Creo que tenemos un muy buen grupo. La personalidad de los jugadores encaja bien, y creo que Juan y Sergio hicieron un gran trabajo confeccionando esta plantilla. Somos un equipo con mucha experiencia, con todos los jugadores titulares por encima de los 30 años (excepto Unai). Además, tenemos jóvenes como Elio Montesdeoca que están creciendo durante la temporada. Es algo maravilloso que nos fortalece a todos. Aún así, el calendario tan cargado en la primera parte de la temporada nos pasó factura y jugamos algunos partidos con mucha fatiga. Sin embargo, dicen que todo lo negativo tiene su lado positivo, y creo que el hecho de no jugar competiciones europeas entre semana ahora nos beneficiará en las próximas y en la recta final del curso para centrarnos al cien por cien en la Superliga Masculina y la Copa del Rey.

-¿Con quién se lleva mejor de sus compañeros? ¿Se comunica bien con ellos?

-Siempre he sido un jugador que se lleva bien con todos en el equipo. Mi español aún no está donde debería estar, pero mi pareja vendrá a acompañarme la próxima semana hasta el final de la temporada y empezaremos clases de español en una escuela de idiomas. Más vale tarde que nunca. Pero todos los chicos hablan inglés muy bien y pasamos muy buenos momentos juntos.

-¿Cuáles son sus principales virtudes en la pista?

-En cada partido intento dejar el ego de lado y evaluar lo que el juego me está ofreciendo, porque cada partido es diferente. Hago lo que sea necesario para ganar en grupo. También intento aportar mucha energía positiva y apoyo a mis compañeros, porque para mí es algo natural sonreír y disfrutar. Cada partido es estresante, pero no querríamos que fuera de otra manera porque ganar tiene su sacrificio.

-¿Cuál es su rol o papel dentro de la cancha?

-Mi rol en la cancha es el de receptor-atacante, lo que significa que debo hacer de todo y ser un jugador muy completo. Mi función es aprovechar mi fortaleza en el ataque y el bloqueo por las bandas. Nico Bruno y yo nos complementamos muy bien en este aspecto: él asume más responsabilidad en recepción y saque, mientras que yo intento aportar en ataque y bloqueo. Nos funciona muy bien y que así siga.

-¿Qué espera del derbi ante el Cisneros Tenerife?

-Afrontamos el partido de cuartos de final de la Copa del Rey como cualquier otro. Entraremos con máxima concentración, humildad y determinación para ganar por encima de todo. Sabemos que cuando alcanzamos nuestro máximo nivel, podemos ser imparables. Hay momentos en los que lo demostramos en algunos sets, y otros en los que todavía trabajamos en cómo salir de situaciones difíciles más rápido, tomar mejores decisiones, mantener la concentración y controlar mejor las emociones en los momentos complicados.

-¿Cómo se siente a título personal?

-A nivel personal, me siento muy bien y feliz de poder jugar en un lugar tan increíble. La temporada pasada me operé de la espalda, y aún debo seguir trabajando mucho para estar de la mejor forma posible. Hay altibajos, y las innumerables horas de viaje no ayudan, pero estamos manejando bien la situación con el cuerpo médico y técnico. El club ha sido extremadamente comprensivo y de gran ayuda. Fuera de la cancha, creo que ya encontré mi sitio en la isla y estoy muy agradecido por la experiencia de estar aquí.

