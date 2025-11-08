El Romerito se proclama campeón del Campeonato de Canarias de Barquillos

CANARIAS7 Arrecife Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

Exigente última jornada de navegación en el XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros «Ciudad y Puerto del Arrecife» este sábado, manteniéndose la emoción hasta la última ceñida y siendo varios los barquillos los que estuvieron peleando por el título de campeón. El Romerito de David Martín, tras sufrir un fuera de línea en la primera prueba del día, se apuntó la victoria en la segunda, resultado que le valía para conquistar el título de campeón de la trigésima cuarta edición del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina.

Con unas condiciones de viento y ola bastante exigentes en la bahía de Arrecife, se dio comienzo a las 11:00 horas a la penúltima regata del Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina. El Romerito de David Martín arriesgó en la salida, cometiendo un fuera de línea y siendo descalificado de la misma, lo que mermaba sus opciones de poder pelear por el título de campeón.

El Fayna de Pedro de León, al igual que en la jornada del viernes, se situó al frente de la flota y se apuntó la victoria en esta regata. El Tritón de Kevin Cabrera controlaba la regata, situándose de manera provisional como líder de la competición, hasta que una anegada le hizo perder posiciones. El Bernasan de Gonzalo Morales se hizo con el segundo puesto y el Graciplus de Nete Armas entró como tercero en la línea de meta

A falta de una regata para el final, el Tritón se mantenía al frente de la clasificación general con 19 puntos, seguido por el Romerito con 20 puntos y el Graciplus con 21. Y luchando por el podio final se situaban el Playa Dorada – EG Interiorismo y Fayna con 27 puntos. Una última regata en la que aumentaba el viento hasta los 18 nudos, con rachas de 21, y que obligó al Comité de Regatas de rediseñar el campo de regatas.

El Romerito se desquitó de lo que le había sucedido en la primera regata, y se puso al frente de la regata, controlando al resto de rivales y aumentando la ventaja a medida que avanzaba la prueba, apuntándose la victoria el barquillo patroneado por David Martín. El segundo puesto fue para el Bernasan de Gonzalo Morales y el Playa Dorada – EG Interiorismo de Aythami Quintana entró tercero en la línea de meta.

El Romerito de David Martín, junto a Gabriel Gallego, Luis de la Cruz, Fernando Hernández, Enrique Toledo, Marcial Cabrera y Rafael Cabrera, se proclama campeón del XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros «Ciudad y Puerto del Arrecife». El Tritón de Kevin Cabrera se hizo con el segundo puesto de la general, y el podio se completó con el tercer puesto del Graciplus de Nete Armas.

El XXXIV Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros «Ciudad y Puerto del Arrecife» ha sido organizado por la Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina Canaria, junto a las Federaciones Insulares de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Contó con la colaboración del Gobierno de Canarias a través de Dirección General de Deportes Autóctonos, Ayuntamiento de Arrecife a través de la Concejalía de Deportes de Arrecife, Cabildo de Lanzarote, Servicio Insular de Deportes, Centros de Arte Cultura y Turismo de Lanzarote, Ayuntamiento de Yaiza, Radio Televisión Canaria, Almacén 1940, Pedro, Nicolás Martín e Hijos, Estrella Galicia, Kaiku, Aguas de Teror, Aperitivos Snack, Supermercados La Mar y Guachinerfe.

