Rodríguez-De Paiz y Angulo-Noguera se imponen en el II Torneo Benéfico Hyde Park

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 18:29 Comenta Compartir

Ayer domingo se puso punto y final al II Torneo Benéfico Hyde Park Lane en el Club Hyde Parke Lane Leisure & Sport de Puerto del Carmen en el municipio lanzaroteño de Tías, cuyo importe de las inscripciones ha sido destinado a la Asociación del Cáncer en Lanzarote, colaborando con el torneo el Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Tías. El éxito acompañó al torneo a pesar de ser un mes de agosto de vacaciones, y ya se piensa en su tercera edición gracias a la excelente respuesta de los jugadores por una causa solidaria.

El torneo ha contado con la participación de 59 parejas (32 masculinas, 14 femeninas y 13 mixtas) en su mayoría de Lanzarote. La entrega de trofeos estuvo coordinada y presentada por Vanessa García directora de este torneo. Las finales tuvieron lugar el domingo con diez encuentros a partir de las 9.15 horas siendo el partido final del cuadro femenino de 1ª a las 11.00 horas y el de 1ª masculina a las 12.00 horas, finalizando con la entrega de premios

Las parejas campeonas fueron en 1ª categoría masculina Thiago Rodríguez-Juan Pablo de Paiz derrotando en la final a Miguel Ángel Méndez-Airam Díaz (6/3, 6/0); en 1ª femenina, Berenice Angulo-Candela Noguera hizo lo propio ante Jimena Suárez-Elizabeth Ascanio (6/7, 6/2 y 6/1), y en 1ª mixta, triunfo de José Javier Noguera-Candela Noguera frente a Ainhoa Gottschalk-Juan Pablo de Paiz (7/5, 4/6 y 7/5). La pareja campeona en 2ª categoría fue Ricardo Martínez-Antoni Cullell ganando en la final por 6/0, 5/7 y 6/3 a Javier Ramírez-William Collazo. La jueza árbitra del torneo fue Berenice Angulo.