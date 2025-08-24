Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las parejas campeonas del Torneo Hyde Park Lane. C7

Rodríguez-De Paiz y Angulo-Noguera se imponen en el II Torneo Benéfico Hyde Park

Padel ·

Este domingo se puso punto y final al II Torneo Benéfico en el Club Leisure & Sport de Puerto del Carmen

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:29

Ayer domingo se puso punto y final al II Torneo Benéfico Hyde Park Lane en el Club Hyde Parke Lane Leisure & Sport de Puerto del Carmen en el municipio lanzaroteño de Tías, cuyo importe de las inscripciones ha sido destinado a la Asociación del Cáncer en Lanzarote, colaborando con el torneo el Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias y Ayuntamiento de Tías. El éxito acompañó al torneo a pesar de ser un mes de agosto de vacaciones, y ya se piensa en su tercera edición gracias a la excelente respuesta de los jugadores por una causa solidaria.

El torneo ha contado con la participación de 59 parejas (32 masculinas, 14 femeninas y 13 mixtas) en su mayoría de Lanzarote. La entrega de trofeos estuvo coordinada y presentada por Vanessa García directora de este torneo. Las finales tuvieron lugar el domingo con diez encuentros a partir de las 9.15 horas siendo el partido final del cuadro femenino de 1ª a las 11.00 horas y el de 1ª masculina a las 12.00 horas, finalizando con la entrega de premios

Las parejas campeonas fueron en 1ª categoría masculina Thiago Rodríguez-Juan Pablo de Paiz derrotando en la final a Miguel Ángel Méndez-Airam Díaz (6/3, 6/0); en 1ª femenina, Berenice Angulo-Candela Noguera hizo lo propio ante Jimena Suárez-Elizabeth Ascanio (6/7, 6/2 y 6/1), y en 1ª mixta, triunfo de José Javier Noguera-Candela Noguera frente a Ainhoa Gottschalk-Juan Pablo de Paiz (7/5, 4/6 y 7/5). La pareja campeona en 2ª categoría fue Ricardo Martínez-Antoni Cullell ganando en la final por 6/0, 5/7 y 6/3 a Javier Ramírez-William Collazo. La jueza árbitra del torneo fue Berenice Angulo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  2. 2 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  3. 3 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  4. 4 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  5. 5 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  6. 6 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  7. 7 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  8. 8 Federico Grillo: «El monte crece más de lo que somos capaces de limpiar. Necesitamos que las riendas se repartan»
  9. 9 Desembarcan en Arguineguín los 236 migrantes que se encontraban a la deriva
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rodríguez-De Paiz y Angulo-Noguera se imponen en el II Torneo Benéfico Hyde Park

Rodríguez-De Paiz y Angulo-Noguera se imponen en el II Torneo Benéfico Hyde Park