Rodríguez Gamboa, una familia de alma amarilla

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 13 de julio 2025, 19:21

Pedro Rodríguez lleva al Club Voleibol Guaguas en el corazón desde los años 90, cuando jugaban en el emblemático Centro Insular de Deportes. Aquellos tiempos, recuerda con nostalgia, eran mágicos. «Se llenaba más que ahora», confiesa. Hoy, varias décadas después, renueva su compromiso como abonado, pero con dos acompañantes de lujo: su hija Julia y su pareja María Eugenia.

Aunque solo es abonado desde la temporada pasada, Pedro siempre ha sido un fiel seguidor del club grancanario. «Durante la etapa anterior iba mucho al CID, pero nunca llegué a abonarme. Iba de forma esporádica», recuerda. La mudanza del equipo al Gran Canaria Arena ha supuesto para él un cambio de escenario, pero no de pasión. Aun así, no esconde sus preferencias: «A mí particularmente me gustaba más el CID. Era más familiar, más acogedor. Este pabellón es espectacular, pero el otro tenía ese algo especial».

El ambiente actual también le convence, aunque reconoce que el voleibol arrastra menos público que otros deportes. «He venido a ver al Dreamland Gran Canaria en baloncesto y ahí sí se llena. Aquí se notan algunos huecos». Sin embargo, destaca las comodidades del Gran Canaria Arena, sobre todo en cuanto a accesos y aparcamiento.

Para Pedro Rodríguez y su familia, los partidos se han convertido en una vía de escape y un plan familiar. «Nos gusta mucho el voleibol y también el baloncesto. Antes era más del baloncesto, pero ahora lo tengo al cincuenta por ciento, aunque cada vez tiro más por el voleibol».

Julia, su hija, no se pierde un encuentro. Aunque no lo practica en el colegio, se confiesa entusiasta: «Es muy divertido», dice. Su jugador favorito es claro: Walla Souza. «Tiene un saque y un remate impresionante», comenta. «En el último partido contra Soria llegó a los 110 kilómetros por hora».

El club, que ha ganado todos los títulos nacionales posibles la temporada pasada, es para Pedro un modelo de cohesión y compromiso. «Es un equipo muy compacto. En las semifinales contra Manacor lo vi complicado, pero aún así transmitían una confianza tremenda. Tienen alma de ganadores». Y si tuviera que destacar un pilar del equipo, lo tiene claro: «Para mí, la estrella es el entrenador, Sergio Miguel Camarero. Ya me encantaba como jugador, y ahora como técnico transmite una filosofía ganadora que se nota en el grupo y en la pista».

Pedro también sigue con atención la actualidad del club a través de medios locales como Radio Faycan o CANARIAS7 y destaca la figura del presidente Juan Ruiz: «Lo he escuchado en entrevistas, me parece una persona muy positiva. Su actitud transmite que vamos a ganar porque sí. Eso se contagia».

Además, él y su familia tienen camisetas firmadas por los jugadores y se sienten ya parte del equipo. «Tenemos fotos con algunos de ellos, aunque hoy no trajimos las camisetas», dice entre risas. Cuando se le pregunta por el futuro, no duda en mostrar su optimismo. «Creo que este año vamos a ganarlo todo otra vez. Incluso en Europa, donde el nivel es altísimo, tenemos opciones reales. El equipo está muy equilibrado en todas las posiciones, con fichajes estratégicos que van a marcar la diferencia».

Julia, por su parte, asiente con una sonrisa. Para ella, cada partido es una experiencia. «Sí, me lo paso muy bien. Y este año vamos a ganar otra vez». Con seguidores como Pedro, María Eugenia y Julia, el Guaguas no solo tiene garantizada una afición fiel, sino también una hinchada que vive el voleibol con orgullo, pasión y alegría. Como bien dice Pedro: «Es un orgullo ser parte del mejor equipo de España».