El Rocasa Gran Canaria conquista el Memorial Julio Gilsanz y sigue cogiendo rodaje

CANARIAS7 Telde Domingo, 10 de agosto 2025, 19:33 Comenta Compartir

El Rocasa Gran Canaria cerró, con éxito, la primera fase de preparación para la Liga Guerreras Iberdrola, que arrancará en dos semanas, con una sobresaliente actuación en el prestigioso II Memorial Julio Gilsanz organizado el BM Porriño.

Con la vista puesta en su debut liguero el próximo 30 de agosto ante el KH-7 BM Granollers, el conjunto dirigido por Carlos Herrera fue ca-paz de imponerse al Mecalia Atlético Guardés, en semifinales, y al Conservas Orbe Zendal Porriño, en la final.

En el partido decisivo, ante el anfitrión Porriño, las teldenses mostra-ron su mejor versión. A pesar de un inicio irregular, marcado por dos exclusiones tempranas de Ana Medina, el equipo grancanario reaccio-nó y se marchó al descanso con un 10-15 a favor. La seguridad en portería de Lulu Guerra volvió a ser determinante para romper la de-fensa 5:1 gallega, mientras que el aumento de la intensidad y la falta de acierto local sentenciaron el choque con un claro 23-29 para las canarias.

Previamente, en la jornada del viernes, el conjunto grancanario pro-tagonizó un intenso duelo ante el siempre competitivo Mecalia Atléti-co Guardés, líder de la fase regular la pasada temporada. La igualdad fue la tónica de un choque vibrante, en el que la sólida defensa 6:0 de las teldenses les permitió llegar con ventaja de 24-25 a falta de diez segundos.

Sin embargo, un gol postrero de las gallegas forzó la tanda de siete metros. Desde la línea de penalti, y con una sobresaliente actuación de Lulu Guerra bajo palos, el Rocasa aseguró el pase a la final.

«Estoy muy contento con el rendimiento de las jugadoras, a pesar de los pocos entrenamientos. Todas tuvieron minutos y están haciéndolo bien. En defensa estuvimos muy sólidos y no encajamos demasiados goles. Es normal cometer errores en esta fase de la temporada, pero tienen solución», señaló el máximo responsable técnico, Carlos Gerre-ra, antes de subrayar que «en ataque nos falta un poco más de flui-dez cuando nos generan dudas, aunque en general hay que estar sa-tisfechos con el torneo, con los dos partidos y con el ambiente que estamos viviendo».

Tras este breve 'stage', el Rocasa regresará a Gran Canaria para con-tinuar la preparación. El próximo compromiso tendrá lugar del 15 al 17 de agosto en el II Torneo Internacional Ciudad de Telde, donde se enfrentará a rivales de entidad como el Zonzamas Plus Car Lanzarote, el Boden Handball o el Conservas Orbe Zendal Porriño, en el Pabellón Insular Antonio Moreno.

Temas

Porriño