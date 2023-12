«Nuestro reto es igualar el 2023 mejorando en la Champions»

–Ha sido un año exitoso en todos los sentidos para el Guaguas, ¿qué balance hace como presidente del club?

–Estamos supercontentos. Hemos ganado la Liga, la Supercopa de España, la Copa Ibérica, el torneo Internacional Ciudad de La Laguna, el de la Ciudad de Las Palmas y el torneo Internacional de Gran Canaria Villa de Agüimes. Ha sido un año fantástico. Llevamos 31 partidos jugados y con 28 victorias. Solo tenemos tres derrotas. En Liga los hemos ganado todos menos uno, en Soria, el segundo encuentro de la temporada. En Champions hemos ganado ya siete de nueve. Y eso no lo ha hecho nadie de España, nunca. Ni en su mejor época, ni siquiera cuando España fue campeona de Europa de voleibol.

–¿Cómo se convive con el éxito? Debe ser muy complicado encontrar tanta regularidad y ambición para ganar tanto.

–Hombre, llevábamos año y medio sin perder un partido en España. Perdimos uno en Europa, pero en España estábamos imbatidos. En la década de los noventa conquistamos varias Ligas y Copas. Acabamos quintos en la Liga de Europa y jugamos una Final Four de la Recopa de Europa en Italia. Este año, a diferencia de los anteriores, hemos acertado, y teniendo en cuenta la etapa del coronavirus, es que hemos traído jugadores con experiencia de Champions. Nico Bruno fue medalla de bronce en la última edición. Vigrass, central de la selección de Canadá y hace unos años quedó como el mejor bloqueador de la liga mundial. Fue el mejor central. Martín Ramos, medalla olímpica con Argentina. Wallyson jugó en Turquía, que para poder estar ahí debes ser bueno. De Amo, Almansa, Unai, Pascal, Furtado y no hablarte de Zonca sería un pecado. No quiero olvidarme de ninguno. El año pasado fue el mejor de la Liga en España. Yo tengo el 80% de la plantilla firmado para el próximo año. Solo hay tres o cuatro plazas para variar.

–La gente está disfrutando con ustedes.

–Quizás nos falta un poco de público en casa. Hemos tenido partidos de 2.000 o 3.500 aficionados, pero creemos que merecemos que venga más gente. Por los chicos, que lo dan todo. Las entradas son populares. Los abonados pagan 50 euros al año y los jóvenes solo 15. La entrada general son 10 euros y la de los jóvenes 5. Jugamos el otro día en Alemania y la entrada son 20. La diferencia es grande. Somos el club más social de Europa porque siempre somos más baratos. Incluso que Soria o Teruel, que no juegan Champions. Tienen menos nombre que nosotros, que apostamos siempre que todos puedan venir a vernos. Si hay asociaciones o colegios que nos piden los vecinos, siempre se las facilitamos.

–Pero le gustaría ver más aficionados en el Centro Insular de Deportes. ¿Qué le diría a esos indecisos para que vayan?

–Que no les vamos a defraudar. Si vienes a vernos solo, la próxima vez vuelves con tu amigo, con tu novia o tu padre. Esto pasa. Cada vez enganchamos a más gente. Incluso cuando perdemos, nos dejamos la piel. Solo nos tienen que dar una oportunidad. Aquí sabemos que no basta con ganar, sino que debemos dar espectáculo. Somos como el Madrid o el Barça. Queremos jugar bien y ganar. No siempre venceremos, pero al tener mayor calidad, normalmente solemos ganar.

–¿Cómo se lleva eso de ser siempre el rival a batir?

–Cuando ficho, siempre les digo que han venido al Madrid o al Barcelona. Si no lo tienes claro, mejor no fiches con nosotros. Hablo con sinceridad, siempre. No me gustan las sorpresas. Nuestro ADN es ganar. Ojo, respetamos al que nos vence. Y les felicitamos. Pero el Guaguas es un equipo ganador. Por eso queremos jugadores con hambre, deportiva y económica. Cuando volví en 2020, le dije a Sergio y Paco, si hacemos este proyecto otra vez es para ganar. Con 66 que tenía no estaba para ser quinto o sexto. Eso siempre ha sido muy importante. Salir de la zona de confort. La competitividad. Esto es muy serio. Y hay que darlo todo por el Guaguas, por la ciudad, por la isla y por Canarias. Y por España.

–Una isla que pone en valor cada vez que sale a competir por Europa, donde deja huella. Están a solo una victoria de pasar de ronda en la Champions, ¿qué supondría eso para el club?

–Dinero. Cada victoria son 10.000 euros y la pérdida 5.000 euros. Es una cosa interesante. Y subes escalones. El año pasado acabamos entre los 50 mejores del mundo y ahora estamos el 12 de Europa. De aquí no se puede empeorar, solo mejorar. Estamos jugando los 20 mejores de Europa ahora mismo. Tenemos seis puntos y nos quedan dos encuentros. Podríamos evitar jugar las previas la temporada que viene. Estamos respondiendo. Tenemos siempre entre el 85 y el 90% de victorias, que se dice pronto.

–¿Es un sueño ganar la Champions o es una posibilidad?

–No es un imposible. Pero hay que tener en cuenta que hay equipos con cinco veces nuestro presupuesto, que han escogido a los mejores de cada liga. Es difícil ganar. Hay equipos en Europa que son mejores que las selecciones nacionales. El que viene ahora aquí, el 11 de enero, tiene a cuatro de la selección polaca, que es subcampeona del mundo, y a tres de Francia, que es la campeona. Imagínate. Siete jugadores de esas dos selecciones. Pero vamos a intentar ganarles. No hace falta ni motivar a mis hombres. Animo a la gente a que venga porque va a ser un espectáculo. Hace 30 años que no viene un equipo así a Gran Canaria. Hablamos de palabras mayores.

–Repetir 2023 será complicado... pero, ¿qué espera de 2024?

–Igualarlo, como mínimo, pero mejorando en la Champions. Es posible. Tenemos un equipo muy bueno. Ahora nos viene la Copa en febrero en Madrid. En terreno neutral. Estoy muy contento también, y quiero decirlo, con las pequeñas empresas, que nos han ayudado desde la pandemia. Fue un año donde empezamos el proyecto y me empeñé en sacarlo adelante. No podíamos abandonar pese al momento tan difícil que fue. Tuvimos el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y del presidente. Hay unas palabras que siempre recuerdo. Dijo: la vuelta del Guaguas no es noticia por lo que nos dio, sino por lo que nos dará. Y acertó. En tres años hemos conseguido muchos títulos. Cuando vas a ver al Club Voleibol Guaguas, aparecen muchas empresas que nos apoyan, y quería agradecerlo.