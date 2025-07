El relevo generacional se reta en una jornada marcada por la falta de viento

CANARIAS7 Pozo Izquierdo Martes, 8 de julio 2025, 19:02 Comenta Compartir

Tras un fin de semana trepidante, donde los riders profesionales ofrecieron el mejor espectáculo que se puede esperar de un evento de estas características, la cuarta jornada de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup dio paso a los participantes más jóvenes, algunos de ellos ansiosos de demostrar el talento que llevan acumulando. Pozo Izquierdo, el considerado hogar del viento, aportó su grano de arena bajando la intensidad, comenzando a unos 18 nudos iniciales que después se fueron debilitando, obligando a la organización a suspender la jornada a media tarde.

A las doce dio comienzo la competición. Los benjamines que aún no han cumplido los 13 años fueron los primeros en salir, animando el ambiente en tierra donde se concentraban padres, amigos e incluso algunos riders profesionales como Marino Gil y Liam Dunkerbeck que vinieron a apoyar a las jóvenes promesas de este deporte, donde Gran Canaria atesora una buena cantera.

Ampliar Participantes de la categoría femenina sub-15.

Las condiciones permitieron dos mangas y la clasificación está liderada provisionalmente por los hermanos Kolb, Denis en primer lugar y Eric segundo.

El jovencísimo Rocco Swift (hijo del rider británico Robby Swift), causó sensación, pues a pesar de contar con tan solo 10 años, supo sobreponerse a un incidente donde su tabla fue arrastrada por las olas, siendo recibido al finalizar la manga con grandes aplausos y vítores, ocupando la tercera plaza.

La categoría Sub 15 masculina tiene pendiente la final, tras la disputa de dos mangas donde se verán las caras el español Elias Antolín vs Anton Gobisch (ALE) y los españoles Yannik Kolb vs Koa Fabbio-Blanch

Las dos mangas disputadas entre las féminas de esta categoría dejan como resultado provisional el primer puesto para la alemana Trine Gobisch seguida de la japonesa Fumi Akita.

Se da la circunstancia que fue durante estas eliminatorias cuando el viento dio los últimos coletazos, antes de bajar considerablemente y obligar a la organización a suspender la jornada.

Ampliar Bjorn Dunkerbeck, atento al más joven de la saga familiar.

Esta 37º edición de lade la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup se irá desarrollando a lo largo de esta semana en la playa de El Arenal de Pozo Izquierdo con su habitual espectáculo y lleno de actividades paralelas.