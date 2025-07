La reina de Pozo se corona de nuevo en Gran Canaria

El regreso a la alta competición de Daida Ruano Moreno no defraudó, conquistando el podio, seguida de la arubense Sarah-Quita Offringa y la canaria Alexia Kiefer Quintana

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 12 de julio 2025, 19:29 | Actualizado 20:01h. Comenta Compartir

Pozo Izquierdo vivió este sábado una jornada inolvidable que llevó la emoción de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup al límite. El conocido «hogar del viento» no solo acogió la celebración de varias finales en distintas categorías, sino que elevó el espectáculo a otro nivel con la disputa de tres súper finales inesperadas, forzadas por los empates en las categorías pro femenina, SUB 21 y SUB 18 masculina.

El viento, protagonista indiscutible de la jornada con una media de 35 nudos, acompañó unas mangas vibrantes que mantuvieron la emoción hasta el último segundo, ofreciendo una demostración de talento, técnica, entrega, tensión poca veces vista y máxima igualdad sobre las olas confirmando un año más por qué este enclave es uno de los grandes referentes del windsurfing mundial.

El regreso a la alta competición de Daida Ruano Moreno no defraudó. Tras dos años alejada de la competición mundial, se ha reincorporado por todo lo alto y se coronó de nuevo en casa. En una vibrante doble eliminatoria femenina, la arubense y vigente campeona del mundo, Sarah-Quita Offringa, logró imponerse inicialmente a Moreno en la final, forzando así la tercera súper final del día para desempatar la victoria que Daida había conseguido en la eliminatoria simple.

Ver 22 fotos Arcadio Suárez

Hasta el último segundo

Ya en el duelo definitivo, Offringa optó por virar temprano para observar los movimientos de su rival, pero no encontró una rampa sólida en su primera manga. Aunque abrió con un backloop limpio y ejecutó un pushloop elegante, Moreno respondió con un potente forward de mesa y un backloop bien aterrizado tras optar por cambiar de tabla en los primeros compases de la manga. Las puntuaciones de salto daban ventaja a la canaria, pero sus olas aún no marcaban la diferencia. Fue entonces cuando, a escasos minutos del final, Daida logró una ola clave que la acercó peligrosamente a la rider de Aruba.

Ampliar

La playa estalló en aplausos cuando firmó un impresionante frontside desde el búnker, situándose muy cerca de la remontada. Aunque en el último intento Moreno no logró culminar con limpieza su combinación aérea, su actuación fue suficiente para volver a tocar la gloria y proclamarse campeona en Pozo Izquierdo, revalidando su estatus de leyenda viva del windsurf, con una diferencia de 30 décimas en la puntuación final, frente a la vigente campeona del mundo Sarah-Quita Offringa.

De esta manera, Daida Ruano Moreno firmó una remontada épica en los últimos compases de la súper final para alzarse con su vigésimo primer título en Pozo Izquierdo, un logro histórico sin precedentes en el windsurf mundial. Su experiencia, temple y conexión única con las olas de Gran Canaria volvieron a brillar en el momento decisivo.

También merece un reconocimiento especial Sarah-Quita Offringa, que finalizó en un meritorio segundo puesto tras rozar con la punta de los dedos en el último segundo la defensa de su título mundial, y a la joven promesa canaria Alexia Kiefer Quintana, que se consolida entre las mejores al cerrar el podio de esta edición, tras ganar a la tinerfeña María Morales y la belga Sol Digrieck antes de enfrentarse a Sarah-Quita Offringa.